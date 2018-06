Singapore Airlines porta in viaggio… in aeroporto

Riceviamo e pubblichiamo da Aeroporti Lombardi

Quando una notizia non sta nell’avvenimento ma nelle motivazioni che lo determinano. Negli annali delle classifiche di ogni tipo delle migliori compagnie aree a livello mondiale Singapore Airlines è regolarmente presente prime o primissime posizioni.

Potrebbe anche non stupire l’iniziativa che SQ (Singapore Airlines) ha attivato il 4 giugno a Malpensa sotto la supervisione e la massima disponibilità del General Manager Teck Hui Wong. In piena collaborazione con SEA, SQ ha organizzato per gli appassionati una visita “personalizzata” al proprio aeromobile A350-900. Questo modello di aereo di Singapore vola a Malpensa già dal 3 aprile 2017. Pertanto non è una novità assoluta. Il pregio e novità di tale iniziativa sta proprio nel voler prendere o riprendere contatto con tutti coloro che a suo tempo si erano già fatti coinvolgere dall’allora novità. Insomma un invito di pura cortesia

Il programma della giornata ha visto la visita all’interno dell’aeromobile con tutta calma e possibilità di prestare attenzione apprezzandone l’accuratezza di tutti quei particolari che supportano i passeggeri durante il viaggio.

A seguire e grazie alla collaborazione di SEA visita al centro coordinamento scalo e interessante colloquio con il caposcalo Ing. Alfredo Gallo. Il coordinamento scalo è il cuore di tutta l’attività che riguarda la presenza dell’aereo e dei suoi passeggeri in aeroporto. Da quando in fase di atterraggio l’aereo lascia la pista. Viene preso in consegna da questa struttura che provvederà all’assegnazione del parcheggio, ai vari rifornimenti (carburante, vettovaglie e tutto il resto) per il viaggio successivo, risolvere eventuali interventi di natura medica, e tanto altro.

Per finire, il gruppo ha potuto assistere direttamente dal piazzale al rullaggio e decollo del 350, meta Singapore.

Insomma, alcune ore ospiti di Singapore Airlines che, ancora una volta ha dimostrato di poter meritare tutto il prestigio di cui gode presso chi vola e anche presso chi è solo spettatore del mondo aeronautico.

Cadendo quest’anno sia il 70° anniversario di apertura di Malpensa come aeroporto civile e 20° anniversario del Terminal 1 come associazione AeroportiLombardi come primo segnale delle iniziative che si concretizzeranno in autunno.