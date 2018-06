Skate, cinema e fumetti, il campo estivo per adolescenti

Skate, corsi di cinema, video-games, manga, pittura murales, gite all’aperto e altro. Sono queste le attività proposte all’Easy Summer, il campo estivo pensato per ragazzi dagli 11 ai 16 anni che si terrà dal 2 al 27 luglio al Multisala Impero di Via Bernascone a Varese.

Il campo estivo vedrà come responsabile Luigi Zullo che spiega: «Il campo estivo Easy Summer nasce con l’idea di accogliere gli adolescenti tra gli 11 e 16 anni, una fascia di età non coperta dagli altri campi estivi, ed in cui è molto importante che i ragazzi siano seguiti da personale qualificato che li sappia coinvolgere in attività che attirino il loro interesse; tutti i genitori infatti sanno quanto è importante e pericolosa l’ adolescenza, età in cui un ragazzo costruisce il suo carattere e ha voglia di provare cose nuove e di arricchire le proprie conoscenze».

Per la prima volta a Varese nasce quindi un campo estivo con attività studiate da esperti del target adolescenziale. Scuola di skate, corsi di cinema, video-games, corsi di disegno manga, di lingue, di magia e di pittura murales, gite all’aperto tra le attività . Nel fine settimana inoltre, si terrà un incontro formativo e di confronto con un esperto sul bullismo.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi al Multisala Impero di Varese, tutti i giorni, dalle 18.00 alle 23.00 e il sabato e domenica dalle 16.00 alle 23.00. Contatti: info@multisalaimpero.com o 348 7905097 // 347 2311152.