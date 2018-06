Solidarietà famigliare in festa nei giardini di via per Legnano

Giugno a Castellanza è tempo di feste all’aperto nei parchi cittadini: dopo la festa del Rione, l’appuntamento per il prossimo fine settimana è con la festa di Solidarietà Famigliare. Realizzata con il patrocinio della Città di Castellanza e la collaborazione del Rione Insu, l’ormai storica manifestazione si svolgerà sabato 23 e domenica 24 giugno nei giardini adiacenti la struttura di via per Legnano 1 con un calendario ricco di appuntamenti per tutte le età.

Si comincia sabato alle 18 con il torneo di calciobalilla “I veri mondiali di calcio sono qui!!”, a cui ci si può iscrivere dalle 17; alle 19 apre lo stand gastronomico e dalle 211 tutti in pista con “This Armando” live concert.

La giornata di domenica inizia con il ritrovo alle 9.45 a San Bernardo per la messa delle 10, a cui seguirà il lancio di palloncini dal piazzale della chiesa; si torna poi al parco di via per Legnano per l’aperitivo e il pranzo. Il pomeriggio di festa riprende alle 17 con la Water Battle, battaglia di gavettoni e pistole d’acqua e il Battesimo della Sella per i più piccoli con i pony del Centro Ippico La Fonda di Casale Litta; alle 18.30 aperijazz con Body & Soul e, dopo la cena allo stand gastronomico, lo spettacolo di illusionismo e magia Ale Bellotto Magic Show.

Durante la serata ci sarà l’estrazione dei premi della lotteria; per tutta la giornata saranno allestite delle bancarelle con i lavori realizzati dai ragazzi di Solidarietà Famigliare.