Sorelle tentano il furto

Due giovani donne di 19 e 15 anni sono state fermate ieri lunedì 18 giugno dalle volanti della polizia per tentato furto. Le due son state sorprese dagli agenti in un giardino del centro.

Sono state portate in Questura e al termine del fotosegnalamento è emerso che a carico della quindicenne pendeva un provvedimento restrittivo a seguito di altri furti perpetrati in altre province lombarde: è stata quindi arrestata in esecuzione del citato provvedimento restrittivo ed accompagnata all’istituto per minori di Pontremoli.

Alla più grande, infine, è stato notificato il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Varese per un periodo di 3 anni.