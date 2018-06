Sorriso Blue Storms: battuti i Daemons, semifinale raggiunta

Una gara vibrante e aperta fino all’ultimo, giocata davanti a un pubblico da tutto esaurito a Bienate, ha permesso ai Blue Storms di conquistare non senza fatica un’attesissima semifinale nel campionato nazionale di Seconda Divisione.

I rossoblu di Busto Arsizio hanno alla fine avuto ragione – 26-21 il punteggio – dei coriacei Daemons Martesana, sfavoriti dal pronostico ma attenti a sfruttare ogni indecisione dei padroni di casa per rendere loro la vita difficile. Però Busto, che sognava da un anno esatto questo momento (cioè dalla bruciante sconfitta di misura contro Reggio Emilia), non si è fatta scappare l’occasione di raggiungere l’obiettivo.

La stagione perfetta di Busto può dunque continuare: ottava vittoria in otto partite per Gementi e compagni che non hanno disputato la miglior partita possibile, concedendo spazi di troppo ai Daemons, ma che hanno controllato il match utilizzando al meglio gli special team per respingere gli attacchi degli ospiti. Quattro gli intercetti della difesa rossoblu inflitti nei momenti chiave della partita al quarterback Jordy Baidal, costretto però dagli infortuni a insistere con i lanci.

I Blue Storms invece hanno sfruttato molto bene il gioco di corsa grazie a Binda, Posté e Maj che hanno macinato yards e – nel caso dei primi due – gonfiato il punteggio con un touch down a testa. Il primo invece è stato siglato da Dotti in avvio con un TD pass.

Ora per Busto si profila all’orizzonte uno scoglio davvero arduo per quanto riguarda la semifinale: di fronte al team di coach Lo Presti ci saranno infatti i Warriors Bologna, a propria volta imbattuti nel corso di questa stagione. Gli emiliani puntano espressamente a salire in Prima Divisione e nei quarti di finale hanno demolito i Vipers Modena con il punteggio di 47-0. Il ranking nazionale darà inoltre ai bolognesi il favore del campo per la sfida in programma sabato 23 giugno alle 21: si giocherà quindi all’Alfheim Field – Parco Lunetta Gamberini, impianto storico per il football tricolore.

«Siamo tornati tra le migliori quattro del campionato – è il commento di Lo Presti – e ci siamo confermati come realtà di maggior prestigio della Lombardia dopo le tre che disputano la Prima Divisione (Rhinos e Seamen Milano e Lions Bergamo ndr). La partita contro i Daemons è stata divertente per il pubblico, ma noi dobbiamo rimetterci subito al lavoro. Diverse cose non hanno funzionato a dovere: contro i Warriors dovremo fare di più per impensierirli. Andiamo a Bologna da sfavoriti ma ce la giocheremo fino in fondo».

Quella di Bologna sarà – in caso di sconfitta – anche l’ultima partita di Paolo Gaias, storico componente dei Blue Storms e grande amante del football, tanto da alternare le partite da giocatore a quelle da arbitro. Per questo motivo la società rossoblu ha scelto l’ultimo match casalingo per onorarlo a dovere: Gaias ha ricevuto una maglia da gioco speciale con il suo numero, il 70.