Sorvegliata speciale si allontana, denunciata

Nella serata di martedì i carabinieri della Stazione di Gavirate hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese una 36enne disoccupata del posto, poiché ritenuta responsabile del reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

In particolare i militari dell’Arma hanno accertato in più occasioni che la persona aveva violato le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione cui era sottoposta allontanandosi in orari notturni senza una preventiva autorizzazione.