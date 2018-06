Il sottosegretario all’Interno in visita lunedì, il sindaco: “Chiederemo l’Esercito in stazione”

Il sottosegretario all’Interno Stefano Candiani sarà lunedì in visita a Gallarate. Un passaggio ufficializzato alla Questura varesina negli ultimi giorni: il braccio destro di Salvini al Viminale farà visita al commissariato di Pubblica Sicurezza di via Ragazzi del ’99.

La visita del tradatese Candiani viene salutata con fiducia dal sindaco di Gallarate Andrea Cassani.

«Chiederemo anche al sottosegretario più uomini e più mezzi» dice Cassani (che a inizio anni Duemila ha lavorato spalla a spalla con Candiani in provincia). Il sindaco ha chiara una richiesta: «Chiederemo anche di valutare se mettere in stazione anche uomini dell’Esercito, non so se sia competenza di Interno o Difesa ma noi porteremo la richiesta». Non è la prima volta che viene ipotizzato: davvero esiste una situazione tale da richiedere i militari? Cassani è convinto di sì e anzi prende a spunto altre realtà: «In Toscana ci sono unità dell’Esercito in cittadine di 40 mila abitanti, io penso che Gallarate, anche per il ruolo nevralgico della sua stazione, possa ambire ad avere un presidio». Anche in Lombardia non mancano altri casi di città di dimensioni medio-piccole presidiate dall’Esercito, come ad esempio Pioltello.