“Sottosopra” colora via Mercanti

La via Mercanti di Gallarate si veste d’arte con il progetto Sottosopra realizzato dal Dipartimento Educativo del MA*GA, in collaborazione con il DUC di Gallarate.

In occasione della mostra in corso Paolo Masi. Doppio Spazio in corso al Museo è stato realizzato nella via del centro cittadino un intervento capace di coinvolgere i bambini delle scuole elementari attraverso una serie di laboratori.

Osservando l’opera dell’artista fiorentino i bambini hanno rielaborato la riflessione sul tessuto urbano da cui è nata un’installazione sospesa sopra la strada che porta in evidenza le tracce del manto stradale, spostando in cielo la città sotto ai nostri piedi.

Per realizzare questo grande lavoro sono state coinvolte le scuole primarie di Gallarate, Albizzate, Olgiate Olona e Ferno che hanno aderito al progetto. I bambini coinvolte avranno l’ingresso gratuito al Maga per poter visitare nuovamente la mostra insieme alle famiglie. A rafforzare il progetto di collaborazione tra il Museo e la città nelle giornate di sabato e domenica un’opera di Paolo Masi sarà allestita all’interno della Chiesa di Sant’Antonio.

