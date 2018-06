Spaccia al poliziotto in borghese, denunciato

Un profugo cittadino del Ghana, di 29 anni, è stato denunciato per il reato di spaccio di stupefacenti, false dichiarazioni di identità personale e

resistenza a pubblico ufficiale.

Con l’approssimarsi della bella stagione sono aumentati i controlli nei parchi cittadini, con particolare attenzione al parco Molina in via Brunico e ai giardini “Estensi” di via Sacco.

Proprio nel corso di un mirato servizio antidroga effettuato all’interno dei giardini “Estensi” da personale delle Volanti, unitamente ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, un giovane profugo ghanese, ospite di una struttura cittadina, ha avuto la malsana idea di proporre l’acquisto di marijuana ad un agente di Polizia in borghese.

Per lui è scattata subito la perquisizione personale che ha portato al rinvenimento e sequestro di oltre 5 grammi di marijuana, suddivisa in dosi pronte per la vendita.

Lo straniero è stato accompagnato negli Uffici della Questura, ove ha dichiarato di chiamarsi con un nome diverso da quello indicato nell’istanza di rifugiato e per questo è stato denunciato, oltre che per spaccio di droga, anche per falsa attestazione sull’identità personale.

In procinto di lasciare gli uffici di Piazza Libertà l’uomo, non pago di quanto avvenuto, si è reso protagonista di uno spogliarello improvvisato che ha reso necessario un ulteriore intervento degli uomini delle Volanti per reprimere quanto in atto; all’ulteriore opposta resistenza è stato riaccompagnato all’interno della Questura e denunciato anche per resistenza a P.U. Analoghi controlli proseguiranno per tutta l’estate.