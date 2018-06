Spacciatore fermato dopo la fuga

Era stato notato mentre passava droga a un consumatore, ma è riuscito a fuggire. Dopo nemmeno 24 ore, gli agenti della Polizia Locale di Legnano sono riusciti a rintracciarlo e denunciarlo. I fatti hanno preso il via giovedì 31 maggio, quando in via El Alamein, grazie alle segnalazioni dei cittadini aderenti al Controllo del vicinato, una pattuglia del nucleo Falchi del comando di corso Magenta si era appostata per tenere sotto controllo la zona.

Ad un certo punto, intorno alle 18, due persone sono state notate mentre si scambiavano un pacchetto. Gli agenti sono immediatamente intervenuti: lo spacciatore è riuscito a darsi alla fuga, mentre l’acquirente, un cittadino italiano, è stato fermato e trovato in possesso di sette grammi di hashish che aveva appena acquistato dallo spacciatore. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura di Milano come consumatore di sostanze stupefacenti per uso personale.

Gli agenti dopo alcune attività di indagine, sono riusciti a risalire alle generalità dello spacciatore: un ragazzo di 20 anni, di nazionalità tunisina, in Italia in condizione di clandestinità. Gli operatori del nucleo Falchi, questa mattina, dopo alcune attività di appostamento nei pressi dell’area ex Pensotti, hanno intercettato il 20enne nelle vicinanze di via Pasubio insieme ad altri due connazionali, anche loro di 20 anni e clandestini. Fermati, sono stati trovati in possesso di altri 20 grammi di hashish che sono stati sequestrati. Lo spacciatore è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di cessione di sostanza stupefacente, oltre che, insieme ai suoi connazionali, per i reati previsti dal Testo Unico per l’Immigrazione. Tutti e tre, dopo le operazioni di identificazione, sono stati accompagnati all’ufficio immigrazione della Questura di Milano per l’espulsione amministrativa dal territorio nazionale.