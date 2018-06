Spaccio a Sciarè, denunciato

Nella mattina di mercoledì la Volante del Commissariato di Polizia di Gallarate durante il normale servizio di controllo del territorio, passando in via Cattaneo a Sciarè ha notato un giovane già noto come spacciatore di sostanze stupefacenti, che aveva appena terminato di parlare con alcuni giovani.

I poliziotti si sono avvicinati con l’intento di effettuare un controllo, ma lo straniero alla vista della volante improvvisamente ha iniziato a correre a gran velocità imboccando la perpendicolare via Ferruccio. Inseguito, è stato raggiunto poco dopo nei pressi di un bar, dove si era nascosto dietro una siepe accovacciato tra i bidoni dell’immondizia presenti.

L’uomo, I.M. – ventenne nigeriano senza fissa dimora – è stato quindi immobilizzato. I successivi controlli effettuati hanno portato a scoprire due involucri contenenti circa 20 grammi di marijuana, nonchè la somma di 135,00 euro in banconote di vario taglio, alcune nascoste all’interno delle calze. Tutto materiale sequestrato.

Al termine delle operazioni, il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.