A spasso per Bodio, una gioia per occhi…e palato

Bodio è bella, bellissima. E cosa c’è di meglio per apprezzarla in tutto il suo splendore se non una camminata con degustazione?

Domenica 17 giugno la pro loco di Bodio Lomnago, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, organizza “Explorando“, quarta edizione della camminata eno-gastronomica per bambini e adulti. Dieci chilometri per le vie del paese: un’occasione per esplorare Bodio, le sue strade e le sue piazze, gustando assaggi preparati dalla Pro Bodio Lomnago.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Occorre scrivere a: probodiolomnago@libero.it.

Le iscrizioni senza prenotazione saranno accettate domenica 17 giugno a partire dalle ore 10.30 fino al raggiungimento della soglia massima di 250 partecipanti. La partenza è libera, dalle 11.00 alle 12.00: il tempo massimo a disposizione per completare il percorso è di 5 ore.

La quota di partecipazione è di 15€ per gli adulti e di 7€ per i bambini fino a 12 anni.