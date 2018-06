La Cooperativa Sociale Elaborando, organizza

A spasso nel tempo

un viaggio speciale alla scoperta delle epoche storiche per ragazzi delle scuole medie

Dove e quando?

Presso la scuola secondaria Bellotti, in vis Busona 14 a Busto Arsizio, dal 2 luglio al 3 agosto

Orario

Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 16:30 con pranzo al sacco

La proposta

Giochi a squadre, compiti delle vacanze, gioco libero, relax, giochi d’acqua, laboratori creativi, uscite sul territorio, laboratori sportivi

Tariffe

Il costo settimanale del centro estivo è di euro 65 e comprende un ingresso in piscina.

Modalità di pagamento: all’atto dell’iscrizione si richiede di versare il 50% dell’intera quota mediante bonifico bancario all’iban IT07V0840422800000000000177, oppure in contanti presso la sede della cooperativa.

Preiscrizioni

Il servizio verrà attivato con un numero minimo di 12 partecipanti a settimana.

Consegnare il tagliando indicando le settimane di frequenza presso la sede della Cooperativa Elaborando, via A. Pozzi 3, dal martedì al giovedì, dalle 9 alle 17, entro venerdì 29 giugno.

In alternativa contattare il coordinatore Sergio Ceriotti al 3486433281, sergio.ceriotti@elaborando.it.

Per confermare l’iscrizione verrete contattati dal coordinatore.