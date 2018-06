Sport, divertimento e beneficenza: torna la Fulgor Run

Operosi come le formiche che compaiono sulle loro magliette, i Fulgor Runners di Cairate sono già da tempo al lavoro per la preparazione della terza edizione della Fulgor Run, la camminata campestre non competitiva che si terrà sabato 9 giugno, con partenza alle ore 18,30 da via Pavia, a Cairate.

Una prova che ha una sua particolarità notevole: lo start verrà dato infatti dal Ponte di Cairate riprendendo così quel che ogni anno avviene con la Maratona di New York che scatta dal ponte di Verrazzano. «Ci sono solo due corse al mondo che partono su un ponte» ricordano sorridendo gli organizzatori della Fulgor Run.

Due i percorsi previsti, uno più lungo da 11 chilometri e uno più breve da 5, con poche e piccole modifiche rispetto alle due precedenti edizioni. Gli atleti percorreranno il tratto cairatese della Valle Olona, la salita del “Tamagnino”, un anello nelle campagne che circondano il paese e quindi arriveranno all’Oratorio San Luigi dopo aver attraversato l’interno del Monastero di Cairate in un passaggio di gran fascino.

«Le novità riguarderanno l’organizzazione che sarà più fluida, mentre i partecipanti avranno qualche allega sorpresa, perché disputare questa gara significa innanzitutto prendere parte a una festa» spiegano i responsabili dei Fulgor Runners. «La nostra idea di attività sportiva è proprio quella del divertimento e dell’aggregazione per tutti, dai runners più performanti, ai tapascioni, dai camminatori fino alle famiglie che vogliono passare qualche ora in allegria e all’aria aperta».

La Fulgor Run è abbinata a un’attività benefica: parte del ricavato andrà infatti all’AIL (l’associazione che contrasta le leucemie) e a Medici con l’Africa CUAMM. Al termine della camminata saranno disponibili i servizi doccia e massaggio nel Fulgor-Village che sarà disposto negli spazi dell’Oratorio San Luigi, con la possibilità di cenare al Fulgor Bar dalle 19.30 e continuare la festa con la musica live di Cris Mantello. La manifestazione è supportata da Parrocchia, Comune, Pro Loco, Polizia Locale e Gruppo Alpini.

Le iscrizioni saranno possibili al banco apposito il giorno della gara, oppure online (QUI), o ancora alla Caffetteria “La Chicca” in via Molina 5 a Cairate e ai negozi Brogioli Sport di Tradate e Verghera di Samarate.