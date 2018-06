Sport, musica e divertimento: torna la Festa del Rugby

Quattro giorni di festa per il Rugby Varese. Al Campo di Giubiano è tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi dalla città: da giovedì 7 a domenica 10 giugno, sport e concerti si alterneranno per dare spazio al ricco programma della “Festa del Rugby 2018”.

Amata dagli sportivi e non solo, l’evento è stato presentato questa mattina, 4 giugno, alla Sala Matrimoni del Comune di Varese: «Una festa dello sport che crea aggregazione, anche al di fuori dei campi sportivi – ha commentato l’assessore Dino De Simone -. E’ un evento che è una boccata d’ossigeno per i nostri ragazzi ma anche per tutta la città».

«L’auspicio è che questa sia l’ultima festa del rugby con l’impianto sportivo così com’è oggi – ha commentato il Sindaco Davide Galimberti -. Un anno e mezzo fa abbiamo trovato dei finanziamenti che ci permetterà di riqualificare l’impianto. Oggi i progetti esecutivi ci sono e nel corso dell’estate prenderanno avvio e in maniera decisiva».

La festa si aprirà giovedì, alle 18, con il tradizionale aperitivo. «Alle 18 e 30, in particolare, ci sarà l’amichevole tra i “Diavoli Rossi” di Varese e le “Tre Rose Nere” di Casale Monferrato – spiega Pantaleone Mandi del Rugby Varese -. Sono due squadre formate da richiedenti asilo che abbiamo fortemente voluto e siamo contenti di vederli giocare in campo». Da sottolineare inoltre, il Memoria Paltani Andrea Paltani cat. 16 in programma per la sera di venerdì che vedrà un’amichevole tra Rugby Varese e Velate Usmate. Il “Torneo Seven Rugby” invece è in programma per sabato pomeriggio con Nineteeners, Los Gringos, Veiculo Longo, Los Pella’s Hermanos, Stezzano Rugby, Rugby Desenzano 2006.

Per quanto riguarda le serate invece, si apre con il concerto dei Pinkopallo Gang Band, gruppo vincitrice del premio della critica del contest musicale “Rugby Varese Music Challenge” e Ruggero de I Timidi, venerdì ci saranno i The Clurs e i Uncle Bird and the Dirty Bastards mentre sabato i Keemosabe (vincitori Rugby Varese Music Challenge 2018), Bassistinti e The Sicks.

VIABILITA’, NAVETTE, SENSO UNICO

Durante le serate dei giorni 7, 8 e 9 Giugno 2018 ci sarà una modifica della viabilità. Poichè l’afflusso alla Festa del Rugby è rilevante si comunica altresì che l’ASD Rugby Varese ha messo a disposizione un servizio di Bus Navetta gratuito nel centro di

Varese.

Nello specifico: il Bus Navetta sarà attivo a partire dalle 21.00 e seguirà il seguente percorso: Piazzale Kennedy, Via Morosini, Piazza XX Settembre, Via Vittorio Veneto, Corso Moro, Piazza Monte Grappa, Corso Moro, Via Vittorio Veneto, Piazza

XX Settembre, Via Orrigoni, Piazzale Trieste, Via Maspero, Via L. Da Vinci, Piazza Biroldi, Via Cadore, effettuando fermate in corrispondenza di quelle del bus urbano

Via Salvore sarà interdetta all’accesso di qualsiasi veicolo a motore a partire dalle ore 19.00 fino alle ore 02.00 dei giorni 7,8 e 9 Giugno 2018.

L’accesso con veicoli a motore sarà consentito solamente ai mezzi di soccorso, pubblica sicurezza, agli addetti ai lavori ed ai residenti.

Per motivi di sicurezza NON si potrà accedere all’evento con bottiglie di vetro o lattine. Potrebbero pertanto essere effettuati dei controlli all’ingressodagli addetti del servizio di sicurezza.

Nelle sere dei giorni 7,8 e 9 Giugno 2018 dalle 19.00 alle 02.00 verrà modificata la viabilità nel seguente modo: Via Maspero, a partire dall’incrocio con Via L. Da Vinci, diventerà a senso unico a salire fino all’incrocio con Via Salvore. La successiva Via

Galmarini diventerà a senso unico a scendere in Via Cadore, creando così un unico senso di marcia intorno all’evento. Come detto sopra, l’intera Via Salvore sarà chiusa al traffico, esclusi gli autorizzati.

IL PROGRAMMA

Programma Festa del Rugby 2018

Giovedì 7 Giugno 2018:

• Ore 18:00: Apertura Festa del Rugby 2018 – Aperitivo con Sponsor

o Mountains of the Sun, Secondi classificati Rugby Varese Music Challenge

2018;

• Ore 18:30: Diavoli Rossi Varese – Tre Rose Nere;

• Ore 21:00: Concerto:

o Pinkopallino gang band, vincitore premio alla critica Rugby Varese usic

Challenge 2018

o Ruggero de I Timidi;

Venerdì 8 Giugno 2018:

• Ore 16:00: III Memorial Andrea Paltani cat. Under 16;

• Ore 19:00: Premiazioni III Memorial Andrea Paltani

• Ore 21:00: Concerto:

o The Clurs

o Uncle Bird and the Dirty Bastards;

Sabato 9 Giugno 2018:

• Ore 14:00: Torneo Seven Rugby;

• Ore 19:30: Premiazioni Torneo Seven Rugby;

• Ore 21:00: Concerto:

o Keemosabe, Vincitori Rugby Varese Music Challenge 2018

o Bassistinti

o The Sicks;

Domenica 10 Giugno 2018:

• Ore 11:00: Premiazioni ASD Rugby Varese Stagione Sportiva 2017/2018;

• Ore 14:00: Chiusura Manifestazione