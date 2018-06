Squillo biancorosso: battuta Bergamo, turno superato

Missione compiuta all’ultimo respiro per la Pallacanestro Varese under 18. A Montecatini Terme – più precisamente sul parquet di Ponte Buggianese – i giovani biancorossi hanno superato la Bluorobica Bergamo nel terzo e ultimo turno del girone di qualificazione: 72-70 il punteggio per la squadra di Grati che ha così colto l’ultima opportunità per superare il primo turno delle finali nazionali e accedere ai barrage tra seconde e terze della prima fase.

Un successo importante, che ha confermato la supremazia varesina in Lombardia e che ha fatto il paio con le due vittorie conquistate dalla ITB in stagione sui bergamaschi. Per strappare il “referto rosa” però i biancorossi hanno dovuto soffrire fino agli ultimi secondi, quando cioè Parravicini ha infilato i due liberi della sicurezza. In precedenza il protagonista principale di casa Varese era stato Jarol Montano, vero e proprio fattore relativamente inatteso su queste cifre: per il numero 66 il tabellino finale è stato di 20 punti e 9 rimbalzi con 10/14 dal campo. Altrettanto importante l’impatto di Buzzi Reschini, 15 punti, in una partita in cui Ivanaj non si è visto mentre Parravicini e Seck hanno dato un contributo meno corposo di altre volte.

Varese è partita male, consentendo alla Bluorobica di andare in vantaggio anche netto nel primo periodo di gara (addirittura 16-2 al 4′) chiuso avanti da Bergamo sul 18-12. I biancorossi però sono progressivamente rientrati cogliendo la parità e il primo vantaggio proprio a ridosso della sirena (31-32 con canestro di Montano). Nella ripresa la ITB ha premuto sull’acceleratore e toccato i 10 di vantaggio, ma la Bluorobica è riuscita a rientrare e a rimettere il naso avanti in avvio di quarta frazione. Due canestri di Buzzi Reschini e i centri di Bellotti e Montano però hanno ricacciato indietro gli avversari mentre, come detto, dalla lunetta è stato Parravicini ad accompagnare oltre il traguardo la squadra di Grati. Domani alle 16 quindi, di nuovo in campo con lo spareggio contro la seconda del Girone C.