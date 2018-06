Una stagione teatrale per tutti i gusti al Giuditta Pasta

Quasi 50 spettacoli, 10 rassegne di cui 2 novità assolute (Teatro Civile e Magia), laboratori, mostre, cene a tema, presentazioni di libri e incontri con gli artisti. Saranno numerosi gli appuntamenti e le occasioni per incontrarsi a teatro.

Soddisfatti per la buona riuscita, in termini economici e di presenze, dell’ultima stagione e pronti a bissare i successi nella prossima. È l’ottimismo a farla da padrone alla presentazione della nuova stagione del teatro Giuditta Pasta. Nella sala di via Primo maggio martedì sera erano presenti quasi 250 persone tra cui una nutrita delegazione dell’Amministrazione comunale a partire dal sindaco Alessandro Fagioli con la vice Pier Angela Vanzulli.

A fare gli onori di casa il direttore artistico Francesco Pellicini che ha presentato le diverse proposte con energia e qualche simpatica stoccata al presidente della Fondazione Oscar Masciadri protagonista di un intervento decisamente lungo. Del resto sono stati numerosi i ringraziamenti, a partire da quelli all’Amministrazione comunale, per i risultati della stagione 2017/2018 “che se non hanno proprio rimesso tutti i conti a posto hanno dato un bell’input”.

“Protagonisti della nuova stagione – ha spiegato Pellicini – sono artisti amati, attori emergenti e significative presenze femminili che testimoniano la sensibilità e la forza delle donne a teatro. Registi e allestimenti classici si alterneranno a produzioni innovative che daranno una nuova luce ai testi della tradizione e ad argomenti di attualità”. Quasi 50 spettacoli (che spaziano dalla prosa alla danza passando per la musica “vera novità introdotta dalla nostra direzione”), 10 rassegne di cui 2 novità assolute (teatro civile e magia) ma anche laboratori, mostre, cene a tema, presentazioni di libri e incontri con gli artisti sono le proposte per la stagione 2018/2019.

Si parte, come tradizione, con lo spettacolo fuori abbonamento de “I Legnanesi” che forti degli ultimi sold out saronnesi proporranno a settembre “Colombo si nasce”. Tra le new entry il teatro civico: “E’ un genere che si è ritagliato un suo spazio e che noi, è la nostra sfida, proporremo il giovedì sera”. Grande spazio nella programmazione, ma anche nella serata, per gli spettacolo per bimbi e scolaresche “con proposte di qualità per ogni fascia d’età”.

“Ci saranno tante novità – conclude Masciadri – dai totem alla nuova app perchè per riuscire a vivere, e camminare con le sue gambe, il Pasta ha bisogno non solo del Saronnese ma anche della provincia di Varese ed anche della vicina Brianza”.

Per gli abbonati sarà possibile riconfermare il proprio abbonamento da mercoledì 27 giugno mentre per i nuovi le sottoscrizioni si apriranno il 12 settembre. I biglietti, ad eccezione del teatro ragazzi, del musical e della notte di Capodanno, inizieranno il 26 settembre.

PROSA

21-22 ottobre 2018

Anna Valle, Guenda Goria e Anna Zago in

COGNATE Cena in famiglia

regia di Piergiorgio Piccol

27-28 ottobre 2018

Marisa Laurito, Corinne Clery, Barbara Bouchet, Gianfranco D’Angelo in

QUATTRO DONNE E UNA CANAGLIA

di Pierre Chesnot, adattamento di Mario Scaletta

con Ester Vinci e Nicola Paduano

regia di Nicasio Anzelmo

3-4 novembre 2018

Mario Perrotta in

MILITE IGNOTO quindicidiciotto

uno spettacolo di Mario Perrotta

progetto a cura di Pier Vittorio Buffa e Nicola Maranesi

10 novembre 2018

Andrea Castelli E Francesca Porrini in

AVEVO UN BEL PALLONE ROSSO

di Angela Demattè

regia di Carmelo Rifici

scene e costumi di Paolo Di Benedetto

musiche di Zeno Gabaglio

luci di Pamela Cantatore

24-25 novembre 2018

Angela Finocchiaro in

HO PERSO IL FILO

un progetto di A. Finocchiaro, W. Fontana e C. Pezzoli

testo di Walter Fontana

regia di Cristina Pezzoli

coreografie originali di Hervé Koubi

musiche originali di Mauro Pagani

1-2 dicembre 2018

Monica Guerritore in

GIOVANNA D’ARCO

scritto e diretto da Monica Guerritore

video proiezioni a cura di Enrico Zaccheo

progetto luci di Pietro Sperduti

12-13 gennaio 2019

LA BISBETICA DOMATA

di William Shakespeare

regia di Andrea Chiodi

26-27 gennaio 2019

Daniele Pecci in

IL fu MATTIA PASCAL

di Luigi Pirandello

adattamento teatrale di Daniele Pecci e Guglielmo Ferro

regia di Guglielmo Ferro

23-24 febbraio 2019

Enzo Vetrano, Stefani Randisi e Giovanni Moschella in

RICCARDO3

di F. Niccolini

molto liberamente ispirato al Riccardo III di William Shakespeare e ai crimini di J.C. Romand

regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi

scene e costumi di M. Dell’Erba

16-17 MARZO 2019

CORRADO ACCORDINO in

COSÌ TANTA BELLEZZA

scritto, diretto e interpretato da Corrado Accordino

assistente alla regia Valentina Paiano

“Un monologo potente, ironico, leggero, divertente quello di Corrado Accordino che si conferma attore, regista e drammaturgo capace di creare forti emozioni con una perfetta pulizia di gesti e voce”. Un invito a non lasciarci sfuggire le occasioni di bellezza che quotidianamente accadono intorno a noi. La bellezza essere se stessi, la bellezza di guardare alla nostra esistenza con ironia e leggerezza.

30-31 MARZO 2019

MICHELA ANDREOZZI, VITTORIA BELVEDERE e MARIA GRAZIA CUCINOTTA in

FIGLIE DI EVA

regia di Massimiliano Vado

Tre donne sull’orlo di una crisi di nervi sono legate allo stesso uomo, un politico spregiudicato e corrotto. Un po’ Club delle Prime Mogli, un po’ Streghe di Eastwick, FIGLIE DI EVA è la storia di una solidarietà ma anche della condizione femminile capace, se provocata, di tirare fuori risorse geniali e rimontare vincendo in volata.

13-14 APRILE 2019

FEDERICO BUFFA in

IL RIGORE CHE NON C’ERA

con Marco Caronna, Jvonne Giò e Alessandro Nidi

regia di Marco Caronna

VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018 ore 21.00

GIACOMO PORETTI in

FARE UN’ANIMA

di e con Giacomo Poretti

regia di Andrea Chiodi

SABATO 17 NOVEMBRE 2018 ore 21.00

RAUL CREMONA in

NON PLUS ULTRA

di e con Raul Cremona

musiche eseguite dal vivo da Omar Stellacci

VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018 ore 21.00

FRANCESCA REGGIANI in

D.O.C. Donne d’Origine Controllata

di Francesca Reggiani, Valter Lupo, Gianluca Giuliarelli

e con Linda Brunetta

SABATO 19 GENNAIO 2019 ore 21.00

EVENTO SPECIALE

GEPPI CUCCIARI in

PERFETTA

scritto e diretto da Mattia Torre

assistente alla regia Giulia Dietrich

costumi Antonio Marras

disegno luci Luca Barbati

musiche originali Paolo Fresu

SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ore 21.00

ANNAGAIA MARCHIORO in

FAME MIA Quasi una biografia

di Annagaia Marchioro

in collaborazione con Gabriele Scotti

liberamente ispirato a Biografia della Fame di Amelie Nothomb (Voland edizioni)

un progetto in collaborazione con PAOLO SCOTTI

regia di Serena Sinigaglia

VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 ore 21.00

OBLIVION in

LA BIBBIA RIVEDUTA E SCORRETTA

uno spettacolo scritto da Davide Calabrese, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli

musiche di Lorenzo Scuda

con Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli

regia di Giorgio Gallione

VENERDÌ 8 MARZO 2019 ore 21.00

LE SCEMETTE in

SKETCH IN THE CITY

di Giovanna Donini e Viviana Porro

collaborazione ai testi R.Carretto, A. Ierse, L.Magni, C.Marseglia, N.Puma, A.Sarno

In “Sketch in the city” le Scemette propongono sketch, autoconclusivi, della migliore tradizione teatrale che rappresentano in modo satirico e irriverente la vita quotidiana delle donne, facendo leva su stereotipi e cliché sempre attuali per rappresentare il bello delle donne tra virtù e nonsense. Ritmo, battute, gag, colpi di scena caratterizzano le mini storie che queste versatili comiche portano in scena per parlare dei vizi e difetti delle donne della società contemporanea.

SABATO 6 APRILE 2019 ore 21.00

Gaia Service Productions presenta

KATIA FOLLESA & ANGELO PISANI in

FINCHÉ SOCIAL NON CI SEPARI

di Angelo Raffaele Pisani e Katia Follesa

in collaborazione con Luciano Federico

regia di Angelo Raffaele Pisani e Katia Follesa

regia audio e luci di Dino Pecorella

NUOVI ORIZZONTI – IL TEATRO CIVILE

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018, ORE 21.00

MARCO BALIANI in

CORPO DI STATO – Il delitto Moro: una generazione divisa

di e con Marco Baliani

drammaturgia e regia Maria Maglietta

una produzione Casa degli Alfieri, Trickster Teatro

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018, ORE 21.00

Giornata mondiale diritti infanzia e adolescenza

MALALA

progetto di e con Raffaella Tomellini

realizzato in collaborazione con Associazione La Nottola di Minerva con il sostegno di FONDAZIONE TORINO CULTURA / Circoscrizione 5 Torino

con il patrocinio di Amnesty International Italia

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2019 ore 21.00

L’ABISSO

di e con Davide Enia

musiche composte ed eseguite da Giulio Barocchieri

tratto da “Appunti per un Naufragio” ed. Sellerio Premio Mondello 2018

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ore 21.00

ANTONELLA FERRARI in

PIÙ FORTE del DESTINO – tra camici e paillette. La mia lotta alla sclerosi multipla

di Antonella Ferrari

regia di Arturo Di Tullio

spettacolo liberamente tratto dall’omonimo libro edito da Mondadori

GIOVEDÌ 21 MARZO 2019, ORE 21.00

ELEONORA FRIDA MINO in

LE RIBELLI

Donne che hanno sfidato o scelto la mafia – PROGETTO ANTIGONE 3.0

di Eleonora Frida Mino e Roberta Triggiani

live painting Giulia Salza

musiche dal vivo di Matteo Castellan e Giulia Subba

progetto realizzato con il sostegno della Fondazione CRT

GIOVEDÌ 11 APRILE 2019, ORE 21.00

STEFANO CHIODAROLI e GLORIA ANSELMI in

HAMBURGER

di Gloria Anselmi, Stefano Chiodaroli e Donato Pisani

da un’idea di Franco Forte e Stefano Chiodaroli

regia di Donato Pisani

MAGIA

VENERDÌ 18 GENNAIO 2019 ore 21.00

WALTER ROLFO in

L’ARTE DI REALIZZARE L’IMPOSSIBILE

di Walter Rolfo

regia di Alessandro Marrazzo

VENERDÌ 1° FEBBRAIO 2019 ore 21.00

FRANCESCO TESEI in

MIND JUGGLER

di Francesco Tesei

DANZA

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ore 21.00

RUSSIAN STARS & MOSCOW CLASSICAL STATE BALLET BY TITOVA presentano

IL LAGO DEI CIGNI

balletto in due atti

musica di P.I. Tchaikowsky

A grande richiesta, dopo lo straordinario successo ottenuto nella scorsa stagione, le stelle della danza classica russa tornano ad aggiungersi all’organico del Moscow State Classical Ballet. Artisti eclettici, formati in patria e scelti accuratamente dalla maestra, étoile e produttrice Liudmila Titova. Sulla scena oltre 30 ballerini per uno spettacolo classico di impatto e di pura emozione.

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ore 21.00

TANGO HISTORIAS DE AMOR presenta

ABRAZOS DE TANGO

con Sabrina Concari, Mariano Allegro, Emanuela Benagiano, Michele Lobefaro, Geraldine Giudicelli,

Julio Luque, Vito Raffanelli, L. Borromeo e A. Sosa

Orchestra Tango Tinto: Barbara Varassi Pega: pianoforte; Gerardo Agnese: bandoneon; Vincenzo Albini e Virgilio Monti: contrabbasso

direzione artistica: Mariella Malpeli

regia di Salvatore Loritto

SABATO 2 MARZO 2019 ore 21.00

Kataklò Athletic Dance Theatre in

EUREKA

ideazione, direzione artistica e regia Giulia Staccioli

coreografie Giulia Staccioli

collaborazione artistica Alberta Palmisano

OPERA

SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ore 20.30

FANTASIA IN RE presenta

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

melodramma buffo in due atti di Gioacchino Rossini

su libretto di Cesare Sterbini

coro dell’Opera di Parma

M° del Coro Emiliano Esposito

Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane

M° concertatore e direttore Stefano Giaroli

regia di Pierluigi Cassano

scene e costumi Arte Scenica – Reggio Emilia

SABATO 23 MARZO 2019 ore 20.30

FANTASIA IN RE presenta

TOSCA

opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini

su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica

coro dell’Opera di Parma

M° del Coro Emiliano Esposito

Orchestra Sinfonica dei Cantieri d’Arte

M° concertatore e direttore Stefano Giaroli

regia di Pierluigi Cassano

scene e costumi Arte Scenica – Reggio Emilia

OPERETTA

DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ore 15.30

Compagnia D’Operette Elena D’Angelo in

AL CAVALLINO BIANCO

operetta in tre atti di Ralph Benatzky, Robert Stolz su libretto di H. Muller-E. Charll-R. Gilbert

con Elena D’Angelo, Matteo Mazzoli, Francesco Tuppo, Merita Di Leo, Gianni Versino, Serge Manguette, Giada Bardelli, Carlo Randazzo, Paola Scapolan, Davide Capitanio

regia e coreografie Serge Manguette

direttore Marcella Tessarin

orchestra Grandi Spettacoli

corpo di ballo Arte Danza University

allestimento e costumi a cura di Elena D’Angelo

DOMENICA 10 MARZO 2019 ore 15.30

Compagnia D’Operette Elena D’Angelo in

SCUGNIZZA

operetta in tre atti di Carlo Lombardo e Mario Costa

con Elena D’Angelo, Matteo Mazzoli, Francesco Tuppo, Merita Di Leo, Gianni Versino, Maresa Pagura, Diego Galtieri, Carlo Randazzo, Paola Scapolan, Davide Capitanio

regia di Elena D’Angelo

direttore Sabina Concari

orchestra Grandi Spettacoli

coreografie di Giada Bardelli

corpo di ballo FLEXPOINT

direzione artistica Gianni Versino

MUSICA

VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018 ore 21.00

ALBERTO FORTIS in

4FORTYS

Alberto Fortis: piano e voce; Joe Damiani: batteria e percussioni; Mary Montesano: voce;

Franco Cristaldi: basso; Emanuele Chiappero: violino

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ore 21.00

SOUTH CAROLINA MASS CHOIR in concert

Line-up: Michael Brown – keys, lead vocal; Ashley Hale – vocals; Javetta Cambell – vocals; Rene Massey – vocals; Donald Hurston – vocals; Angela Perry- Taylor – vocals; Samitria Gilliard – vocals; Tia DuRant – vocals; David Bell – guitar; Randy Stephens – bass guitar; Albert Jenkins – drums, vocals; Richard Wrighten – drums, percussion, vocals; Sean McClain – keys

Concerto Gospel organizzato in collaborazione con CRA FNM e Sezione Sorriso

VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ore 21.00

SIMONE CRISTICCHI in

VIAGGI E STORIE DI UN FABBRICANTE DI CANZONI – live in trio

M° Riccardo Ciaramellari: pianoforte, tastiere e fisarmonica; M° Giuseppe Tortora: violoncello

SABATO 9 MARZO 2019 ore 21.00

Il Teatro Verdi di Montecatini Terme e Big One Project presentano

BIG ONE – The European Pink Floyd show

ANIMALS WORLD TOUR

Leonardo de Muzio: chitarra solista e voce; Luigi Tabarini: basso e voce; Federico Caldaba: chitarra ritmica; Stefano Raimondi: batteria e percussioni; Stefano Righetti: organo hammond, Synt e voce; Claudio Pigarelli: piano e synt

Special Guest: Marco Scotti – sassofono; Debora Farina – cori; Elisa Cipriani – cori

VENERDÌ 5 APRILE 2019 ore 21.00

FABIO CONCATO IN CONCERTO

con Ornella D’Urbano: arrangiamenti, piano e tastiere; Gabriele Palazzi Rossi: batteria; Stefano Casali: basso; Larry Tomassini: chitarre

FUORI ABBONAMENTO

VENERDÌ 21, SABATO 22 SETTEMBRE 2018, ORE 21.00

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018, ORE 15.30

I LEGNANESI in

COLOMBO SI NASCE!

con Antonio Provasio, Enrico Dalceri e Luigi Campisi

testi di Felice Musazzi e Antonio Provasio

regia di Antonio Provasio

DAL CORTILE A NAPOLI… PER UN PIENO DI RISATE!

Una nuova storia di ringhiera, che si snoda tra il celeberrimo cortile della famiglia Colombo e Napoli, insieme alla consueta autentica comicità – tra tradizione e novità – per il nuovo spettacolo de I Legnanesi. In occasione dei 50 anni dalla scomparsa del grande Antonio De Curtis, il titolo dello spettacolo, i colori caldi e passionali e le tradizioni di Napoli renderanno omaggio alla maschera immortale di Totò e testimonieranno come i Legnanesi, oggi, non conoscono confini.

Concerto gratuito inaugurale della Stagione Teatrale 2018/2019

DOMENICA 7 OTTOBRE 2018, ore 17.00

L’Orchestra da Camera “Ildebrando Pizzetti” presenta

M@M – MOZART A MILANO

composizioni del periodo milanese di Mozart

Carlotta Colombo, soprano

Enrico Saverio Pagano, direttore

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018, ORE 21.00

Teatro Nuovo presenta

LA FEBBRE DEL SABATO SERA

regia di Claudio Insegno

coreografie di Valeriano Longoni

supervisione musicale di Angelo Racz

direzione musicale di Massimo Carrieri

prodotto da Lorenzo Vitali

CAST DI 24 ARTIST

CAPODANNO A TEATRO

LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018, ORE 21.30

COMAGNIA D’OPERETTE ELENA D’ANGELO presenta

CAPODANNO AL MUSIC-HALL

regia di Elena D’Angelo

con Elena D’Angelo, Matteo Mazzoli, Merita Di Leo, Francesco Tuppo e Luigi Monti

direttore d’orchestra Gianfranco Iuzzolino

orchestra Grandi Spettacoli

coreografie di Giada Bardelli

corpo di ballo Flexpoint

TEATRO RAGAZZI

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018, ORE 16.00

Teatro della Tosse e Teatro del Piccione presentano

POLLICINO

con Simona Gambaro e Paolo Piano

regia e drammaturgia di Manuela Capece e Davide Doro

DAI 5 ANNI

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018, ORE 16.00

Evento Speciale

Antoniano di Bologna, Fondazione Aida e Centro Servizi Culturali Santa Chiara presentano

IL MAGICO ZECCHINO D’ORO

Per i suoi primi 60 anni lo Zecchino d’oro si regala un Musical

regia di Raffaele Latagliata

testo Pino Costalunga, Raffaele Latagliata

musiche originali dello Zecchino d’oro riarrangiate da Patrizio Maria D’Artista

con Gennaro Cataldo, Stefano Colli, Enzo Forleo, Maddalena Luppi, Giada Maragno, Rebecca Pecoriello coreografie di Elisa Cipriani e Luca Condello

PER TUTTI

DOMENICA 9 DICEMBRE 2018, ORE 16.00

MOMOM presenta

LA CONTA DI NATALE

di e con Claudio Milani e Elisabetta Viganò

PER TUTTI

DOMENICA 6 GENNAIO 2019, ORE 16.00

Teatro del Piccione presenta

ROSASPINA, UNA BELLA ADDORMENTATA

di Simona Gambaro

regia di Antonio Tancredi

con Simona Gambaro e Massimiliano Caretta

DAI 4 ANNI

DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019, ORE 16.00

Crest presenta

BIANCANEVE, LA VERA STORIA

testo, regia, scene e luci di Michelangelo Campanale

con Catia Caramia, Maria Pascale, Luigi Tagliente

Spettacolo vincitore Premio Eolo Award 2018 e Premio Padova 2017 – Amici di Emanuele Luzzati (XXXVI Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi)

DAI 4 ANNI

DOMENICA 3 MARZO 2019, ORE 16.00

3Chefs – Trio Comedy Clown

L’ULTIMA CENA

con Claudio Cremonesi, Stefano Locati, Alessandro Vallin

regia Rita Pelusio

suoni e rumori Luca de Marinis

luci e ombre Marco D’Amico

Vincitori del premio della Critica e dei Bambini dell’edizione 2017 del festival “Luglio Bambino”

PER TUTTI

Inizio vendita abbonamenti:

Riconferme da mercoledì 27 giugno.

Nuovi abbonamenti da mercoledì 12 settembre.

Inizio vendita biglietti teatro ragazzi, musical “la febbre del sabato sera” e capodanno: da mercoledì 27 giugno.

Inizio vendita tutti gli altri biglietti: da mercoledì 26 settembre.