Startup innovative, in Ticino l’opportunità per crescere

È stato presentato ieri a Lugano, il nuovo programma per startup innovative, organizzato congiuntamente da Fondazione Agire e Centro Promozione Start-Up.

Boldbrain Startup Challenge nasce dall’evoluzione della precedente StartCup Ticino, con l’intento di offrire a 20 startup alle prime armi, un percorso formativo di tre mesi che le aiuti ad assumere un’identità e a proseguire in modo solido nell’impostazione del loro business.

Voluto e sostenuto dalla Divisione dell’economia del Canton Ticino, con l’importante contributo della banca EFG, il programma prende avvio all’inizio di settembre per concludersi con la premiazione del 4 dicembre, presso l’USI di Lugano, dove saranno premiate le cinque idee più promettenti. Le principali caratteristiche del nuovo programma sono l’ottimizzazione del percorso di accelerazione e l’apertura a candidature provenienti da fuori Cantone. In palio premi in denaro per un totale di 120’000 franchi e altre prestazioni per un valore complessivo di oltre 50’000 franchi.

La Storia

Su iniziativa del Centro Promozione Start-Up dell’USI, 10 anni fa nacque il primo concorso per la migliore idea imprenditoriale in Ticino, meglio conosciuto come «Premio BSI». Pochi anni dopo, nel 2014, il concorso cambiò nome e divenne «StartCup Ticino». Dal 2016, il coinvolgimento del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) del Canton Ticino ha segnato la volontà di sostenere finanziariamente non solo tutti e cinque i progetti finalisti, ma anche il programma di accelerazione della StartCup Ticino, ossia un percorso di accompagnamento dei progetti in concorso, durante il quale gli startupper si confrontano con esperti dei vari settori d’attività che li aiutano a definire e migliorare i loro processi e lo sviluppo del loro modello di business.

Lo scorso anno, per la prima volta, è stata inserita questa fase con la collaborazione di Fondazione Agire. Il risultato ottenuto è stato entusiasmante e ha superato le aspettative, tanto da motivare gli organizzatori a fare un ulteriore balzo in avanti e ridefinire l’intero concetto come «percorso sfida». Da qui è nata l’idea di rinnovare l’identità del prodotto, in modo da poter esportare l’offerta Oltralpe e poter competere con i maggiori programmi già esistenti su territorio nazionale.

Il nuovo programma

Da quest’anno il programma avrà un nuovo nome e un nuovo brand, Boldbrain Startup Challenge, e verrà presentato anche fuori Cantone. Il nuovo programma si inserisce nel panorama dei programmi analoghi già esistenti in Svizzera, distinguendosi dagli altri per due importanti componenti. La prima è che Boldbrain si rivolge alle startup nella cosiddetta fase «early stage», ossia quando l’idea è in fase iniziale o poco più, e tutto il resto è ancora da costruire. La seconda peculiarità dell’acceleratore ticinese è quella di essere aperto a tutti i settori imprenditoriali: Boldbrain infatti non pone limiti alle idee, l’unica condizione richiesta è il carattere innovativo e scalabile del progetto. A completare il tutto, l’introduzione di un Investor Day, giornata dedicata alla messa in rete di Alumni (partecipanti all’edizione del precedente anno) con potenziali investitori.

Obiettivi

Con questo progetto gli organizzatori si pongono l’obiettivo di competere con i maggiori programmi svizzeri ed esteri dedicati alle startup. Negli anni, Boldbrain dovrà crescere ed essere riconosciuto come il primo acceleratore nazionale nel segmento «early stage». Il programma si inserisce nel solco della politica di sviluppo economico promossa e messa in atto negli ultimi anni dal DFE, con un marcato accento sul sostegno all’imprenditorialità e sull’incentivo all’innovazione. In questo contesto è stata presentata una strategia coordinata di sostegno dedicata alle startup, che mira a rendere il Ticino un luogo ideale per la nascita, lo sviluppo e la crescita di queste aziende marcatamente innovative, di cui il programma Boldbrain rappresenta un tassello importante.

Boldbrain mira da un lato al recupero di «cervelli» nativi che, ad esempio per motivi di studio, si sono allontanati dal Ticino e stabiliti Oltralpe o all’estero, e dall’altro ad attrarre delle buone idee imprenditoriali a carattere innovativo. L’insediamento di nuove startup in Ticino potrà rivitalizzare il tessuto economico con imprese di qualità che creano valore in termini di indotto e di manodopera locale altamente qualificata. Infatti, chi parteciperà al progetto lo farà con l’impegno, in caso di vittoria, di costituire in Ticino la propria società.

“Il Ticino – spiegano i promotori del progetto – è un territorio a misura d’uomo, con solide condizioni quadro e dove tutto è a portata di mano. Il messaggio che vogliamo veicolare agli interessati, soprattutto fuori cantone, è che le piccole dimensioni della nostra realtà non sono un limite per l’imprenditorialità anzi, hanno il grande pregio di facilitare la rete dei contatti, di avvicinare le aziende alle istituzioni e alle rinomate competenze accademiche e di favorire l’accesso a finanziamenti e al trasferimento delle competenze e del sapere. Le piccole dimensioni sono un’opportunità che le startup potranno sfruttare al meglio grazie all’ecosistema già esistente rappresentato dal Sistema regionale dell’innovazione”.

Le Tempistiche

Da oggi, e fino al 5 agosto, sarà possibile inoltrare la propria candidatura per partecipare al programma. Durante l’estate un comitato di valutazione selezionerà le 20 startup che prenderanno parte a Boldbrain edizione 2018. I team inizieranno il loro percorso il 30 agosto e alla fine di novembre ci sarà l’ulteriore selezione che porterà i 10 team più meritevoli alla fase finale del concorso. Il 4 dicembre, presso l’Aula magna dell’USI a Lugano, si svolgerà la cerimonia finale dove pubblico e giurie decreteranno i cinque vincitori.

Numeri rilevanti

– 120’000 franchi di premi in denaro

– 50’000 franchi ca. di altri premi in prestazioni

– 600 ore di coaching offerte

– 20 startup selezionate

– 5 startup premiate

– 4 workshop formativi

– 1 investor day

Come partecipare

Gli organizzatori, insieme a tutti i partner coinvolti, invitano tutte le persone in Ticino o fuori cantone (cfr. regolamento di ammissione) che hanno un’idea innovativa da sviluppare, o che possiedono già una giovane startup, a cogliere la sfida inoltrando, entro il 5 agosto, la propria candidatura tramite il sito www.boldbrain.ch.

Per conoscere nel dettaglio lo svolgimento dell’intero programma, sono invitati tutti gli interessati a partecipare alla serata di presentazione, organizzata in modo informale presso il Lido di Lugano, martedì 26 giugno, con ritrovo alle ore 17.15. Al termine sarà offerto un aperitivo di networking sulle magnifiche rive del Ceresio. I posti sono limitati è quindi richiesta l’iscrizione tramite il modulo sul sito boldbrain.ch, entro il 22 giugno.

Gli organizzatori ringraziano per il prezioso sostegno il Dipartimento delle finanze e dell’economia e la banca EFG, già sponsor del precedente programma e, in ordine alfabetico:

Andromeda Innovation – Connect Switzerland – EMBA USI – yourCFO – RSI Radiotelevisione Svizzera – Startup Invest – Startupticker.ch – SUPSI Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana – Swiss Economic Forum – USI Università della Svizzera Italiana

Maggiori informazioni:

web www.boldbrain.ch

mail info@boldbrain.ch

tel. 091 610 27 10