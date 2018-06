Stazione, rispunta il tema della “sicurezza percepita”

È un tema che si ripropone, qua e là in Italia, mica solo a Gallarate. Il clima di insicurezza, il degrado, la presenza di comportamenti scorretti sono stati un cavallo di battaglia del centrodestra nella campagna elettorale nel 2016, a Gallarate, e poi ancora in questi ultimi due anni, fino alle politiche.

E ora, che la città è governata dalla Lega e al governo c’è la coalizione Lega-5 Stelle, la sfida è un’altra: far seguire alle promesse di maggiore sicurezza un risultato vero.

Rispunta anche la “sicurezza percepita”, espressione locuzione usata per riempire la distanza che c’è tra i reati effettivi e le paure dei cittadini che passano o vivono in piazza della stazione. «I dati sulle denunce in provincia sono migliorati, anche in stazione la percezione è migliorata» assicura il sindaco Cassani, facendo il punto in occasione della visita del sottosegretario Candiani. Il sindaco se la prende con «le dichiarazioni di qualche candidato di Sinistra Italiana» e polemizza con la stampa (il riferimento è a Filiberto Zago, storico esponente dei Verdi che abita in zona stazione e ha sollevato su La Prealpina il problema dopo l’ennesimo episodio).

È un equilibrio delicato. Cassani non ha avuto timore a mettere in campo l’opzione dell’esercito (nella foto, militari alla stazione di Prato, foto da il Tirreno). «Qualora l’esercito arrivasse, non deve essere percepito come un segno di maggiore criminalità, ma un aiuto agli agenti e un deterrente nel confronti di chi tende a delinquere» chiarisce ancora il sindaco dopo l’incontro con il sottosegretario Candiani. Che ha usato prudenza proprio con questa preoccupazione in testa: il rischio che alzare l’asticella, sul tema della paura e del degrado, crei preoccupazioni ulteriori. E un’aspettativa troppo alta, verrebbe da aggiungere.