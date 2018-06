Storie di fuoco, caccia ai tesori e street food nel Giovedì in centro

Vieni in centro il giovedì sera, il tradizionale appuntamento organizzato, nell’ambito di Busto Estate, dall’Amministrazione con la collaborazione del Comitato Commercianti Centro Cittadino, Distretto del Commercio, Ascom e associazioni del territorio, torna giovedì 28 giugno con tanti eventi da non perdere. Come sempre i negozi resteranno aperti fino alle 23 per lo shopping sotto le stelle.

Piazza S. Maria si animerà, dalle ore 21.00, con il saggio “Emozioni” a cura di Flamboyan Club ASD Centro Arte Danza e Movimento. Lo spettacolo prevede diversi spezzoni del saggio di fine anno accademico con coreografie di diversi tipi di danza.

Piazza san Giovanni ospiterà “Storie di fuoco”, uno spettacolo per i bambini della Compagnia la Zattera organizzato dal Teatro Sociale.

Sempre in piazza san Giovanni, alle 21.00, prenderà il via la terza tappa della “Caccia ai Tesori di Busto” che inviterà bambini e famiglie a trovare i tesori nascosti nei negozi del centro. Basterà rispondere bene ad alcune domande di cultura e tradizioni cittadine ed essere veloci per vincere i tanti premi offerti dal Comitato Commercianti Centro Cittadino. L’iscrizione è gratuita.

Ben 22 i gruppi familiari che hanno partecipato alla seconda tappa dello scorso giovedì, l’iniziativa continua fino a fine luglio, i gruppi più assidui partiranno con qualche minuto di vantaggio nella tappa finale.

Si ricorda inoltre il nuovo appuntamento con i laboratori tessili gratuiti per adulti e bambini tenuti da Maestri Artigiani, presso la Bottega Artigiana. Il laboratorio avrà inizio dalle ore 21.00 e il tema della serata sarà il macramè.

Sempre nell’ambito di Busto Estate, giovedì 28 giugno nel parco al Museo del Tessile prenderà il via la “Street Food Parade 2018”, organizzata dall’Associazione Le Officine, che continuerà per quattro giornate fino a domenica 1 luglio.

Oltre al miglior cibo da strada, animazione e attività per bambini e famiglie, l’evento propone da venerdì 29 a domenica 1 luglio in orari serali la “Silent Disco! Beach Party”, la grande festa silenziosa: un intero weekend per ballare e ascoltare musica tra centinaia di cuffie luminose in una location completamente trasformata per l’occasione in una vera spiaggia urbana.