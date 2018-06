Strade e marciapiedi, un’estate di asfaltature

Partiranno in questi giorni i lavori di asfaltatura strade e la sistemazione dei marciapiedi di alcune vie di Castellanza. Lo annuncia l’assessore ai Lavori Pubblici Claudio Caldiroli. Gli interventi saranno finanziati con un mutuo ventennale erogato da Cassa Depositi e Prestiti

Lunedì 11 giugno è stato, infatti, approvato dalla Giunta il progetto definitivo di asfaltature strade e rifacimenti di marciapiedi da realizzarsi nell’estate 2018. L’importo complessivo dell’intervento è di 250.000 euro.

«Una soluzione molto vantaggiosa per il bilancio comunale – commenta l’assessore – in quanto oggi il tasso fisso è a livelli molto bassi sul mercato. Questa scelta garantisce la protezione contro un eventuale rialzo dei tassi che probabilmente non si registrerà a breve termine, ma che molto probabilmente ci sarà nei prossimi mesi».

I tratti di strade e i marciapiedi, scelti in base alle priorità, fanno parte di un programma pluriennale predisposto dai tecnici comunali. In base ad una attenta verifica effettuata con i sopralluoghi, si è fatta la scelta delle priorità su cui intervenire quest’anno.

Gli interventi di asfaltatura previsti nel periodo estivo

Corso Matteotti: rifacimento della semicarreggiata del tratto tra Via Piave e Via Bernocchi;

Via Manzoni: l’intervento riguarda l’intero tratto tra via Lombardia e via S.Stefano;

Via Santo Stefano: completamento dei lavori del 2017 con asfaltatura di circa mq.1480;

Via Marnate – Via Piave: asfaltatura del tratto tra la rotonda e l’incrocio di via Piave con un tratto della stessa via;

Via Rescalda e Via San Giulio: interventi di asfaltatura interesseranno anche tratti di queste due vie.

Molti e importanti sono i rifacimenti previsti per i marciapiedi che presentano situazione di degrado e rischio per i pedoni: «Abbiamo tenuto in particolare considerazione le segnalazioni dei cittadini. Verranno rifatti ampi tratti di marciapiede in via Piave, via Veneto, via Moncucco e viale Lombardia. Un altro intervento importante è il rifacimento del dosso di via Giusti per permettere uno scolo delle acque e evitare allagamenti. In via Mons. Arrigoni è prevista la sistemazione del porfido e in Via S.Anna una rampa per disabili. L’inizio dei lavori è legato ai tempi di concessione del mutuo. Comunque saranno eseguiti entro l’estate/inizio autunno».