Strade, scuole e Tre Valli: il consiglio approva risorse in più per la città

Nel corso del consiglio comunale del 6 giugno è stata approvata la variazione al Documento Unico di Programmazione.

Sul piano delle risorse stanziate dalla Giunta, e portate in votazione in consiglio nella seduta, ci sono una serie di novità che incideranno sul miglioramento concreto della vita dei varesini.

Tra le maggiori risorse Varese disporrà di oltre un milione di trasferimento ottenuto dal Governo attraverso il programma di mobilità sostenibile tra casa e scuola e casa e lavoro. Per quanto riguarda le manutenzione ordinarie delle strade, dei marciapiedi e per il piano neve vengono aumentate le risorse di 300 mila euro, garantendo l’appalto su base annua di circa 2 milioni per 3 anni.

Una voce della variazione è poi dedicata alle manutenzioni straordinarie per le quali vengono destinate risorse per più di un milione e 750 mila euro che l’amministrazione conta di recuperare dalla vendita di alcuni immobili del Comune.

Sul fronte dell’efficienza energetica delle abitazioni sono stati inseriti nella variazione del DUP oltre 40 mila euro in più che verranno destinati a contributi per azioni domestiche come la sostituzione di caldaie vecchie e inquinanti con impianti più moderni ed efficienti.

Il Consiglio comunale di questa sera ha votato anche la ratifica della variazione di Bilancio di previsione 2018/2020, adottata dalla giunta nel maggio scorso.

Tra le nuove risorse alcune sono significative: è stata finanziata infatti con circa 60 mila euro la Gran Fondo e la Tre Valli Varesine 2018.

Nella variazione di bilancio la giunta ha messo a disposizione inoltre più di 350 mila euro per le scuole dell’infanzia comunali e paritarie, grazie alla “Buona Scuola”.