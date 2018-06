“Strani ma veri”, la tragicomica pièce in scena con il Periferico

La memoria viva dei luoghi, rassegna organizzata in occasione del decennale della Compagnia Teatro Periferico, giunge al quarto appuntamento dei sette previsti fino a settembre. Dopo gli spettacoli andati in scena in diversi luoghi caratterizzati da significativo valore paesaggistico e storico dell’alto Varesotto, come le trincee della Linea Cadorna di Cassano Valcuvia, la Colonia elioterapica di Germignaga e l’ex chiesa di Grantola, la compagnia si trasferisce a Castello Cabiaglio presso il Condominio solidale Betlem dove, domenica 1 luglio alle 21.00, porterà in scena lo spettacolo “Strani ma veri” in un particolare adattamento “site specific” negli ambienti dell’asilo ospitato dalla struttura (Via San Rocco, 6).

Cinque attrici affrontano il tema della diversità, con il suo carico di problemi e la sua bellezza, la diffidenza della società verso gli eccentrici, l’allontanamento, la reclusione e il conseguente desiderio di fuga, la confusione e la mescolanza dei ruoli tra custodi e custoditi raccontati in uno spettacolo che racconta di un bizzarro orfanotrofio gestito da una suora bulimica e da un’assistente sanitaria diplomata in Amazzonia. Due grottesche istitutrici si prendono cura, si fa per dire, di tre ospiti: una ragazza autistica, un eterno ragazzo con un’anima bislacca da supereroe, perennemente bocciato, e un ragazzo-cane.

La tragicomica pièce fa parte del repertorio storico della compagnia, ha debuttato agli esordi del gruppo e prende spunto da alcune storie di cronaca ed esperienze vere rielaborate in chiave drammaturgica da Loredana Troschel e Paola Manfredi, che ne è anche la regista.

“La memoria viva dei luoghi – 10 anni di lavoro sul territorio” è un progetto che si realizza con il sostegno della Fondazione Comunitaria Varesotto Onlus (Bando 2017 Arte e cultura) volto a rinforzare il legame tra cittadini e teatro. Per questo, a fine di ogni spettacolo, sono organizzati dei momenti di convivialità in cui attori e regista incontrano il pubblico per uno scambio critico di impressioni e approfondimenti.

Info e prenotazioni: 334.1185848 – 338.60220892 – info@teatroperiferico.it

Biglietto unico 5 euro – www.teatroperiferico.it.

Domenica 1 luglio, 21:00

STRANI MA VERI

Condominio solidale Betlem, Castello Cabiaglio

Via San Rocco, 6

Di Paola Manfredi e Loredana Troschel

Con Valeria Borrelli, Elisa Canfora, Laura Montanari, Loredana Troschel, Federica Zanini

Adattamento site specific Salvatore Manzella

PROSSIMAMENTE:

Domenica 8 luglio (in caso di pioggia, domenica 15 luglio), h21:00

UMIDOeVENTO

Germignaga, Spiaggia del Parco Fontanelle

Via Bodmer 2

I protagonisti dello spettacolo sono alcuni dei personaggi dei libri di Piero Chiara, Guido Morselli, Liala e Vittorio Sereni, oppure figure poetiche alle quali gli autori si sono ispirati, accompagnati da un uomo-libro, prodigo di citazioni e titoli, e da un cameriere muto. I personaggi, provenienti dal lago e dall’acqua palustre di cui sono intrisi i romanzi, bagnati, umidi e marcescenti, si ritrovano in un’improbabile cena, convocati, in rappresentanza dei loro autori, per un altrettanto improbabile premio letterario. Lo spettacolo racconta attraverso immagini e atmosfere struggenti il lago, luogo mitico, da sempre ispiratore di scrittori e poeti.

Venerdì 7 settembre h 18:00

Museo Bodini, Gemonio

Via marsala 11

Letture dallo spettacolo Mombello voci da dentro il manicomio.

Presentazione del libro Mombello. Un’inchiesta teatrale, uno spettacolo, un viaggio

Inaugurazione mostra PER USCIRE E BASTA. Follia e manicomio nella rappresentazione artistica. Da un lungo lavoro sull’ex ospedale psichiatrico “Antonini” di Mombello (Limbiate), una mostra fotografica a cura di Daniela Rosi, scenografa, docente dell’Accademia di belle arti di Verona, ricercatrice dell’ “Osservatorio nazionale di Outsider Art” che si occupa del monitoraggio delle opere che escono dai luoghi di cura.

Sabato 8 e domenica 9 settembre h 10:30 -12:30 / h 15:00 – 18:00

Mostra PER USCIRE E BASTA. Follia e manicomio nella rappresentazione artistica

Domenica 30 settembre, h21:00

L’ULTIMA PAROLA

Teatro Comunale, Cassano Valcuvia

Via IV novembre, 4

Un vecchio attore chiama a sé i personaggi de La nemica di Niccodemi, rappresentata nel suo teatro mezzo secolo prima. Con loro reciterà per l’ultima volta e sarà per lui un incontro fantastico e misterioso, nel ricordo di vecchi drammi e di attori d’altri tempi. Rimasto chiuso nel teatro per decenni, il teatrante ha vissuto da solo ma, alla fine della sua vita, richiamati i personaggi della sua opera più amata, torna a recitare, sedotto e affascinato da essi. Tratto da interviste ad attori della vecchia filodrammatica del paese.