Stresa, sfide mondiali sul lago a 200 all’ora

Torna sul Lago Maggiore il campionato mondiale di motonautica offshore, e cioè lo spettacolare UIM XCAT, che farà tappa tra il 6 e l’8 luglio prossimi sulle acque antistanti a Stresa.

Ben quindici gli scafi in carbonio – potenti catamarani da 800 cavalli con motori a basso impatto ambientale – che si daranno battaglia sul bacino del Verbano, sul filo dei 200 chilometri orari. Un’occasione unica per ammirare da vicino i bolidi dell’acqua: la gara italiana è infatti la seconda del calendario 2018 e soprattutto l’unica europea, visto che le altre competizioni del circuito XCAT sono previste tra gli Emirati e la Cina.

La scelta di Stresa non è casuale: al di là dell’indiscussa bellezza del paesaggio, con le Isole Borromee a fare da sfondo al campo di gara, ci sono anche radici storiche importanti. La località piemontese ospitò infatti la prima gara di barche a motore riconosciuta in Italia, nel lontano 1903. E Stresa è stato anche teatro delle sfide XCAT in anni recenti, ospitando la tappa italiana del campionato anche nel 2013 (QUI le foto) e 2014 (QUI le foto).

Il weekend si presenta ricco di eventi: gli scafi si daranno battaglia venerdì 6 luglio per ottenere la pole position mentre nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 si disputeranno le due gare valide per il Mondiale. La Federazione Italiana Motonautica (FIM) che collabora all’organizzazione dell’appuntamento iridato ha infatti previsto la disputa di gare di Formula Junior e delle Historic Boat.

Per quanto riguarda invece la competizione mondiale, gli emiratini di Dubai Police guidano la classifica forti delle due affermazioni nelle gare disputate a Fujairah, dove il secondo posto è andato a due delle tre imbarcazioni australiane, 222Offshore (con l’italiano Giovanni Carpitella) e Team Australia (la terza è Maritimo). Dal medio oriente arrivano anche le due barche di Team Abu Dhabi e i kuwaitiani di Raheeb e Fujairah Team. L’Europa è rappresentata dagli svedesi di Swecat, dai russi di New Star oltre naturalmente agli italiani, iscritti con Videx e Lady Spain sulla quale farà il suo esordio l’ex rallysta Nico Caldarola. Diversi gli azzurri, tra piloti e co-piloti, impegnati nelle varie squadre.