Studio Alvisi Kirimoto a Thinking Varese

Prossimo appuntamento con “Thinking Varese. Il valore della committenza in architettura” a cura dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese mercoledì 20 giugno alle ore 21:00 presso FAI-Villa e Collezione Panza Varese. Ospiti e relatori: Studio Alvisi Kirimoto (Roma), Massimo Alvisi e Junko Kirimoto. Modera Giorgio Tartaro

Massimo Alvisi nasce a Barletta nel 1967 e si laurea a Firenze con lode nel 1994 con una tesi di laurea internazionale dal tema “Seine Rive Gauche: la Gare d’Austerlitz” in collaborazione con l’École d’Architecture de La Villette. Riceve una borsa di studio di un anno in Germania a Darmstadt, dove studia sostenibilità ambientale con Thomas Herzog. È stato Design Architect per Renzo Piano Building Workshop dal 1994 al 2002 fino al completamento dell’Auditorium di Roma.

Junko Kirimoto nasce in Giappone nel 1970 e si laurea a Kyoto nel 1992 con tesi di laurea dal tema “Elements of Architecture” con la quale vince il Premio d’Oro Tesi di Laurea indetto dal JIA – the Japan Institute of Architects. Ha collaborato con Shin Takamatsu, Kazuo Sejima, Massimiliano Fuksas.

Nel 2002 fondano lo studio Alvisi Kirimoto + Partners e si occupano di architettura, urbanistica e design, con un’attenzione particolare alla riqualificazione urbana e architettonica di spazi dedicati alla cultura, come il Restauro del Teatro Comunale di Corato (Puglia), il Teatro dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli e la ristrutturazione dell’Alexandrinsky Theatre a San Pietroburgo. Inoltre, hanno collaborato in qualità di Executive e Local Architect di OMA al progetto della nuova fondazione Prada a Milano.

Hanno vinto premi e concorsi internazionali, tra cui l’AIT Award 2012. Hanno partecipato alla Biennale di Architettura di Venezia nel 2012, nel 2016 e nell’ultima edizione (2018), chiamati dal curatore del Padiglione Italia Mario Cucinella a far parte del Comitato Scientifico a supporto della ricerca, oltre a contribuire al percorso espositivo con il progetto Cantina Podernuovo, Toscana. Quest’ultimo, pubblicato anche su Casabella, è arrivato in finale per la Medaglia d’Oro d’Architettura e si è aggiudicato il premio The Plan International, il Premio Architettura Toscana ed. 1 e il XII Prize for Sustainable Architecture.

I loro lavori sono stati largamente pubblicati su riviste nazionali e internazionali: tra le tante, Abitare, che ha recentemente pubblicato nel numero di marzo 2018 Villa Guillem, recupero di un complesso rurale adibito a residenza.

Lo studio è impegnato in vari progetti di recupero e risanamento urbano in Italia e all’estero, tra cui la riqualificazione del centro storico di Hanoi e le linee guida strategiche per il Piano Urbanistico di Battipaglia. Sono in corso di realizzazione: un progetto, vinto a seguito di un concorso internazionale, di un Asilo Nido, Centro Civico, Biblioteca e Parco a Grottaperfetta, nella periferia Sud di Roma, e un complesso di abitazioni sociali a Barletta. Di recente hanno restaurato e ampliato un casale storico nelle Langhe e realizzato dei nuovi Uffici Direzionali nel cuore di Chicago.

Massimo Alvisi è tutor del Progetto G124 per “il rammendo delle periferie”, ed è consulente tecnico per Casa Italia. Junko Kirimoto ha in corso di realizzazione numerosi progetti di interior e industrial design, tra cui i Whittle Studios a Nanjing e Shanghai ed il progetto per il primo Campus scolastico Whittle School and Studios a Shenzhen e Washington in collaborazione con RPBW.