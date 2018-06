I sub s’immergono e il lago ringrazia

Tante bottiglie di vetro e di plastica, piatti, ombrelli e moltissimi sacchetti di plastica. E il lago che, come può, cerca di riprendersi lo spazio che l’uomo si è portato via. È questo quello che hanno trovato i sub che qualche giorno fa hanno partecipato alla giornata dedicata alla pulizia del fondale del lago Maggiore organizzata dal dipartimento DIVE di Sea Shepherd, in collaborazione con il centro subacqueo ACQUA CLUB di Varese.

Galleria fotografica Caldé, pulizia dei fondali 4 di 11

I subacquei che si sono immersi nelle acque antistanti a Caldè, Castelveccana, erano una trentina: armati di secchi hanno riportato a galla soprattutto piccoli oggetti che non si decompongono .

35 metri la profondità massima raggiunta dai sub che hanno pattugliato avanti e indietro il fondale per 10o metri in linea d’aria.

«L’iniziativa è riuscita molto bene grazie al coinvolgimento di molte persone – spiega Marco Garofalo del centro Acqua Club – Il sindaco di Castelveccana Ruggero Ranzani molto attento all’ambiente che si è già detto disponibile a sostenere iniziative future; la pro loco che ha collaborato da subito per la gestione degli spazi, per la pianificazione e lo svolgimento della conferenza pomeridiana e l’allestimento dei gazebo in piazza lago.

L’Autorità di Bacino, Econord che ha messo a disposizione un contenitore per raccolta di rifiuti. Romano Rampazzo di “Sette Gradi Divers” e naturlamente Sea Shepherd, organizzazione no profit che si batte per la difesa degli ecosistemi marini dal 1977 che ha partecipato alle attività in acqua e al gazebo con info point e mostra fotografica e infine Nicoletta Riccardi, ricercatrice del CNR di Pallanza che ha tenuto una conferenza.

La ditta CO.MAR. di Marco Comodo ha messo a disposizione invece il rimorchiatore “santa barbara” per agevolare il recupero in acqua dei rifiuti e il supporto nautico ai sub e il negozio Brico Europa a Ispra di Andrea Rampi che ha fornito i secchi per la raccolta dei guanti per lo smistamento dei rifiuti»