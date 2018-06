“Sul bilancio provinciale Lega astenuta perché il dissesto porterebbe disservizi”

Sul voto che ha approvato il bilancio di previsione della Provincia di Varese la Lega si è astenuta.

Il voto è avvenuto martedì 19 giugno e, al contrario di molte altre volte, il partito d’opposizione non ha dato voto contrario: «siamo stati chiamati ad approvare un bilancio che impone alla nostra Provincia di alienare altri beni e di sottoscrivere un’ulteriore rinegoziazione dei mutui per evitare il dissesto e per poter gestire in massima parte spese fisse e servizi risicati all’osso, un ulteriore impoverimento del territorio e disservizi ai cittadini – dice la capogruppo Marinella Colombo -. Lo stesso presidente ha esordito dicendo che “almeno potrà accendere il riscaldamento nelle scuole e chiudere qualche buco sulle strade provinciali”».

«In questi anni ci hanno accusato di essere i colpevoli di questo disastro quando tutte le Province italiane sono nella stessa condizione vale a dire a rischio default e lo stesso presidente ha “manifestato” a Roma insieme agli altri presidenti contro i tagli degli ultimi 3 anni – prosegue Colombo -. A Varese in più si è fatta sentire la mancanza di un’azione amministrativa forte e capace di massimizzare le pur ridotte risorse che ha portato l’Ente sempre più vicino al dissesto a dimostrazione che poco si può davanti all’operato di un governo miope ed incapace di garantire il benessere del territorio e dei cittadini anche nei servizi primari. Tutto ciò premesso, nonostante la forte opposizione fatta negli ultimi anni perché spesso in disaccordo con le scelte dell’amministrazione, questa volta il nostro voto non è stato contrario e ci siamo astenuti: il dissesto darebbe ulteriori disservizi a cittadini e Comuni già letteralmente al limite di sopravvivenza».