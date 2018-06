“Sul Del Ponte la Regione non scarichi le colpe”

La vicenda che vede in questi giorni l’ospedale Del Ponte di Varese al centro di polemiche viene oggi affrontata anche dal neo consigliere regionale Samuele Astuti (Partito Democratico), che attacca con una nota piuttosto dura l’assessore Gallera.

«La Regione non può scaricare le colpe su altri: sono anni che sul Del Ponte si fanno progetti e si investono risorse sia pubbliche, soprattutto statali, sia private per la costruzione dell’ospedale per la donna e il bambino che dovrebbe diventare un’eccellenza lombarda. Solo ora l’assessore Gallera si accorge che per far funzionare l’ospedale occorre anche il personale? Oggi si scontano anni di mancata programmazione da parte della Regione e le promesse a vuoto di chi da anni governa la sanità lombarda».