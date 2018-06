Sul Gp dell’Arno sventola il tricolore

È a forti tinte tricolori l’ordine di arrivo del GP dell’Arno disputato ieri pomeriggio – domenica 10 – con partenza e arrivo a Solbiate Arno per l’organizzazione della SC Carnaghese del presidente Adriano Zanzi.

A vincere la prova internazionale per la categoria juniores è stato infatti il campione d’Italia Alessio Acco, atleta del Team Work Service Romagnano, squadra che ha fatto doppietta piazzando sul secondo gradino del podio Gabriele Benedetti. Ma oltre al tricolore in carica, la gara solbiatese è stata in generale dominata dagli italiani: per trovare uno straniero nell’ordine di arrivo bisogna scendere al 16° posto (lo sloveno Rataj).

La vittoria del Romagnano è stata costruita fin dalla prima parte della corsa, dieci giri sul circuito dell’Arno per 124 chilometri totali: la squadra veneta ha mandato in fuga Dissegna nelle prime battute insieme a Regnanti (Stabbia) e lo ha lasciato all’attacco fino a due giri dalla fine. Poi è toccato ad Acco rispondere all’attacco di Rubino (LVF) e andare in fuga solitaria: il 18enne in maglia tricolore ha prima guadagnato fino a 40″ e poi ha concluso in solitaria con 8″ di vantaggio sul compagno Benedetti e sul bravo Rubino, il cui coraggio è stato premiato dal podio.

A 11″ il drappello degli altri inseguitori, con l’accoppiata della Assali Steffen formata da Carpene e Martini al quarto e quinto posto, seguiti da Vignato e Parisi. Poco dopo, a 15″ dal vincitore, il gruppone regolato in volata da Petrucci.