Sul passo Giau vince Ivan Sosa

Il colombiano Ivan Sosa della Androni Sidermec vince la terza frazione della Adriatica Jonica Race, con finale sul Passo Giau, mentre il varesino Eddy Ravasi chiude a 1’12”, quarto.

Un tappone di montagna, nel bel mezzo delle cinque frazioni della corsa, per un totale 158,3 chilometri. Il via è stato dato da Mussolente, nella pedemontana vicentina, e da qui attraverso due asperità di giornata (Passo Rolle e Passo Valles, entrambi Gpm di prima categoria) si è arrivati al mitico Passo di Giau a 2233, scenario di imprese del ciclismo, in particolare al Giro d’Italia.

La seconda parte di tappa è stata animata da Fabio Felline (Trek Segafredo) e Marco Frapporti (Androni Giocattoli), ultimi rimasti di un gruppetto di fuggitivi che comprendeva inizialmente altricinque corridori e che si è assottigliato poi sulla salita del Passo Valles. Gli ultimi due apripista sono stati ripresi quando mancavano sedici chilometri al traguardo. Nel finale la selezione ha lasciato in testa prima un gruppetto selezionato di sei corridori, tra cui il varesino Ravasi e appunto Sosa, che piazza l’allungo vincente a meno di due chilometri dal traguardo.

Il corridore di Besnate ha invece chiuso appena fuori dal podio, quarto a poco più di un minuto, ma migliora notevolmente la sua posizione in classifica generale: è ora secondo, dietro Sosa in maglia azzurra.