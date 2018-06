Superare le barriere per migliorare l’efficienza energetica: il Comune coinvolge gli studenti

Verrà presentato martedì prossimo, 5 giugno, nella Sala Matrimoni del Comune di Varese alla presenza dell’Assessore De Simone, il prototipo di una piattaforma peer-to-peer dedicata ai temi dell’efficienza energetica a livello locale.

È stata messa a punto dagli studenti del corso ITS ( istituto di alta formazione) Red con la finalità di diffondere e sviluppare la consulenza energetica tra cittadini, professionisti ed ente locale.

Il titolo scelto per il progetto richiama il concetto di “Città intelligente”, un invito alle amministrazioni pubbliche a utilizzare in modo attivo e consapevole la tecnologia digitale per aumentare l’efficienza operativa, per condividere informazioni con il pubblico e per migliorare la qualità dei servizi e, in definitiva, il benessere dei cittadini.

Nell’ambito del corso biennale di alta formazione ITS «Tecnico Superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile – gestione integrata del cantiere» in svolgimento presso la sede di Varese della Fondazione ITS RED Academy, un gruppo selezionato di studenti ha partecipato al progetto nazionale «ITS 4.0», promosso dal MIUR in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Il progetto ITS 4.0 ha proposto a tutti gli ITS italiani un nuovo programma formativo-professionale con l’obiettivo di creare un ponte tra scuola e impresa. Gli ITS hanno affrontato i nodi del 4.0 attraverso una metodologia innovativa di approccio all’innovazione definita “design thinking” scommettendo sulla comprensione degli effettivi bisogni degli utenti della tecnologia, su strumenti di prototipazione efficace e low cost e su modelli pertinenti di valutazione economica.

La richiesta, condivisa dall’Amministrazione Comunale di Varese e dall’azienda Hoval, partner del progetto, era quella di mettere a punto uno strumento digitale per la condivisione delle informazioni tra cittadini, professionisti e pubblica amministrazione, allo scopo di contribuire a diffondere la consapevolezza sociale in merito ai possibili interventi concreti rivolti al risparmio energetico e, in definitiva, al miglioramento del benessere dei cittadini.

La richiesta era generata dalla consapevolezza della necessità di favorire il superamento delle “barriere all’ingresso” – a prima vista di natura economica, ma in realtà soprattutto culturali – che ostacolano la realizzazione di interventi diffusi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

In altre parole, i cittadini stentano ad investire negli interventi di efficientamento energetico, con particolare riguardo agli impianti di riscaldamento e raffrescamento (caldaie, pompe di calore e condizionatori) in quanto non hanno informazioni e supporto consulenziale a livello tecnico ed economico.