Swiss Swat Contest: inizia la sfida dei corpi speciali di Polizia

Si è aperta oggi l’edizione 2018 di Swiss Swat Contest, la manifestazione nazionale più importante per i gruppi speciali dei corpi di Polizia svizzeri con la partecipazione di forze di Polizia estere.

L’evento viene organizzato ogni due anni e quest’anno la competizione si terrà in Canton Ticino dal 4 al 7 giugno.

I concorrenti, tutti appartenenti a corpi speciali di polizia, si sfideranno in varie attività, che in alcuni casi esulano dal loro lavoro quotidiano, sulla sommità del Monte Ceneri e in diverse località del Luganese, del Mendrisiotto e del Bellinzonese.

La competizione ha un marcato carattere internazionale, vista la partecipazione di 11 squadre in rappresentanza di sette diverse nazioni: Italia, Slovacchia, Francia, Lussemburgo, Austria, Germania e naturalmente Svizzera, per un totale di una settantina di agenti.