Come tagliare i sette sprechi dell’azienda e diventare davvero 4.0

Sono sette, li si può azzerare con costi irrisori e, una volta eliminati, per l’impresa sarà più semplice avviare un processo di digitalizzazione efficace e performante. Parliamo dei muda, ovvero delle attività prive di valore aggiunto che pesano sulle aziende in termini negativi.

Muda significa spreco in giapponese. E non è un caso che sia il Giappone ad aver esportato le fondamenta della cosiddetta “lean production” – produzione snella – termine con il quale gli studiosi Womack e Jones hanno passato al microscopio il sistema di produzione di Toyota, la casa automobilistica giapponese che sulla produzione snella, la riduzione degli sprechi (i muda, appunto), il conseguente risparmio dei costi e l’incremento della qualità ha costruito un successo planetario.

Partendo da una necessità: trasformarsi da piccola impresa con poche risorse in azienda competitiva grazie ad un’ottimizzazione delle risorse, e al taglio degli sprechi. Da necessità a virtù, il metodo s’è trasformato in pochi anni nel precursore della cosiddetta “lean production”.

Di come “tagliare i costi della produzione” e di “lean production all’epoca di Industria 4.0” si parlerà anche in occasione del seminario gratuito promosso da Faberlab a Tradate (viale Europa, 4A). L’appuntamento è per martedì 12 giugno dalle 18 alle 20 con Angelo Morlacchi (ingegnere esperto di lean production) e Davide Baldi (responsabile Faberlab) che tratteranno rispettivamente i temi “Lean production e Industria 4.0” e “Lean production, metodologie e opportunità di risparmio”.

Il seminario tecnico si inserisce in un ciclo interamente dedicato a Impresa 4.0 e si propone di offrire ai partecipanti tutti gli elementi necessari per intervenire su programmazione della produzione, gestione delle risorse, analisi e progettazione di layout, ottimizzazione dei flussi, industrializzazione e innovazione.

Per iscrizioni www.faberlab.org oppure ricercare l’evento su Eventbrite