Tajani: “Da Fedex ristrutturazione inaccettabile”

“Ristrutturazione inaccettabile. Soprattutto perché riservata solo all’Italia”. Così il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani si è espresso, con un tweet, al termine dell’incontro a Roma con una delegazione di lavoratori di Fedex-Tnt.

A Roma con la delegazione di FedEx-TNT. Farò di tutto per impedire i licenziamenti previsti. All’opera da oggi. pic.twitter.com/5xcbDKi8a9 — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) 18 giugno 2018

«Mi sembra assurdo licenziare persone quando l’azienda funziona ed è in attivo» ha spiegato Tajani, esponente di Forza Italia, dal 2017 presidente dell’assemblea parlamentare dell’Unione. «Bisogna fare di tutto per conservare l’occupazione in una multinazionale che può crescere. Il modello di integrazione seguito all’acquisizione degli olandesi in altri Paesi ha funzionato, senza portare a ristrutturazioni così pesanti». Il piano dell’azienda prevede la chiusura di una trentina di filiali territoriali, trasferimenti e licenziamenti con riassunzione in cooperativa.

Nella giornata di oggi, martedì 19 giugno, è previsto un nuovo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, con il ministro Luigi Di Maio. Intanto a Malpensa è scattato un nuovo blocco dei camion, in entrata e in uscita.