Tampona un’auto con il camion: in due all’ospedale

Disagi alla circolazione ma fortunatamente nessun ferito grave, oggi pomeriggio ad Azzate per un incidente stradale che si è verificato poco dopo le 15.30 in via Dante, una laterale della Sp17.

Un camion di piccole dimensioni ha tamponato la vettura che lo precedeva, dove c’erano tre persone, due donne di 42 e 70 anni e un uomo di 54.

Nessun danno per l’autista del mezzo, mentre due degli occupanti dell’auto hanno avuto bisogno di controlli medici e sono stati portati all’Ospedale di Circolo di Varese.

Sul posto, oltre ai soccorsi medici di Sos Azzate, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale gestione associata di Azzate, che hanno regolato il traffico e proceduto ai rilievi del sinistro.