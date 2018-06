In tanti all’Open Day del GAP “400mila Tetti Premium” di Elmec Solar

Sala piena alla Elmec Solar per l’ Open Day conoscitivo del Gruppo di Acquisto Privato “400mila Tetti Premium” dedicato al fotovoltaico e promosso dall’azienda Elmec Solar. Sono stati 55 gli interessati al GAP 2018 che hanno preso parte alla serata, organizzata dalle 18.30 presso la sede aziendale di via Pret a Brunello.

Un’occasione trasmessa per la prima volta in diretta Social per agevolare vicini e lontani, considerato anche che quest’anno il GAP si rivolge ai territori di Varese, Como, Brescia, Bergamo e Monza Brianza.

Nel corso dell’incontro si è parlato delle caratteristiche del GAP “400mila Tetti” e dell’edizione di quest’anno. Sono intervenuti rappresentanti di Elmec Solar, Sunpower, SolarEdge e di BCC Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, i quali sono entrati nel dettaglio delle caratteristiche tecniche delle componenti scelte e della proposta di finanziamento a disposizione dei membri del GAP. E’ stata avanzata la prima previsione di scontistica per questa edizione sulla base degli iscritti ad oggi, previsione che verrà poi aggiornata alla chiusura del periodo di iscrizione. Tanto l’interesse dimostrato dal pubblico, che al momento del ‘question time’ ha rivolto numerose domande ai rappresentanti di Elmec Solar e ai tecnici presenti. Per iscriversi al GAP “400mila Tetti Premium” c’è ancora tempo fino il 29 giugno. Tutti gli interessati possono saperne di più visitando il sito gruppodiacquisto.elmecsolar.com.