Un tavolo per tre, grazie. Arioli invita i candidati a una cena in piazza

Finiamo a tarallucci e vino? E’ questo il senso dell’invito che Carlo Arioli, candidato sindaco per la lista Azzate in Valbossa, ha rivolto ai suoi “antagonisti”, Raffale Simone e Gianmario Bernasconi. «Siamo oramai all’ultima settimana di campagna elettorale e l’appuntamento del voto si avvicina, vorrei però che questo fosse anche un’occasione per noi, per noi azzatesi, nessuno escluso. Al di là dei programmi, delle idee e delle visoni sul futuro del nostro paese sarebbe bello riscoprirci comunità, perché questo siamo e dobbiamo essere prima di tutto.

L’invito che ho fatto, e che rinnovo agli altri candidati e alle altre liste è quella di trovarci per un momento di incontro e di festa, scegliamo un luogo e venerdì 8 giugno troviamoci tutti insieme, ogni lista avrà a disposizione uno spazio per cucinare o per offrire un piatto ai nostri concittadini, sarò una “cena” fuori dagli schemi, l’occasione per trasformare la campagna elettorale in un momento di festa per il paese e per gli azzatesi. Prima di essere candidati di liste diverse e prima ancora di avere idee differenti siamo infatti azzatesi, siamo persone che amano questo paese e si impegnano per renderlo migliore. Mi auguro che questo invito venga accettato e che davvero ne nasca un momento felice per Azzate».

Le risposte? Progetto Comune s’è detto disponibile, Insieme per Azzate non ha commentato ufficialmente.