Teatro contro il bullismo, il progetto coi ragazzi delle medie in aula magna

Il Comune di Fagnano Olona , attraverso l’Assessorato alla Cultura e Politche Giovanili, e l’Istituto Comprensivo di Fagnano Olona in collaborazione con il CRT “Teatro-Educazione” presentano “TeatroInsieme”, spazio creativo e laboratorio di Educazione alla Teatralità che fa parte del progetto per adolescenti dell’anno scolastico 2017/2018 che si è appena concluso.

Pensieri e riflessioni sulla relazione: Io e l’Altro sarà il tema della serata di sabato 9 giugno, alle ore 18 nell’aula magna della scuola secondaria di I grado “Enrico Fermi” in piazza A. Di dio.

L’Educazione alla Teatralità è veicolo di crescita, di sviluppo individuale, di autoaffermazione e di acquisizione di nuove potenzialità personali, per questo privilegia il processo rispetto al prodotto finale. Il progetto creativo costituisce l’esito visibile del percorso affrontato da ciascun allievo durante il laboratorio.

Il laboratorio del martedì dell’a.s. 2017-2018 ha avuto come tema la Consapevolezza del Sé e la manipolazione dei materiali. Il tema, scelto dagli allievi e utilizzato come spunto di riflessione in parte del percorso è stato quello del bullismo. Nelle arti espressive, dove non ci sono modelli, ma ognuno è modello di se stesso, le identità di ogni persona entrano in rapporto attraverso una realtà narrante; l’azione, la parola e il gesto diventano strumenti di indagine del proprio vivere.