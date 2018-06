Telecamere guaste? Il Pd ora chiede la lista aggiornata

Le telecamere del sistema di videosorveglianza di Gallarate funzionano? E i portali che “leggono” le targhe in transito scovando veicoli ricercati? La domanda è stata al centro di duro scontro in una recente commissione sicurezza: la maggioranza dice che ci sono stati problemi, ma erano transitori e in via di risoluzione. L’opposizione era più dubbiosa, in particolare il Pd, che ora chiede dati ufficiali attraverso la procedura di accesso agli atti.

«Non avremmo fatto un accesso agli atti, se non fosse che abbiamo notato in commissione una rigidità incomprensibile della maggioranza e una certa agitazione di fronte alle nostre domande» spiega Margherita Silvestrini, consigliera comunale Pd. «A questo punto abbiamo voluto appurare con esattezza che le informazioni siano corrispondenti alla realtà».

La procedura di accesso agli atti prevede la risposta per via ufficiale, nero su bianco.

Ma cosa chiede esattamente il Pd? Innanzitutto la «check list giornaliera delle telecamere» tra il 4 e l’11 giugno, l’ultima settimana, compreso quindi anche nel giorno (4 giugno) in cui si era tenuta la commissione sicurezza. Inoltre chiede “i tabulati dei varchi di accesso alla città” (ovviamente con oscuramento delle targhe, a tutela della privacy di chi transitava) in una serie di date e orari specifici, un po’ a campione, da settembre 2017, compresi alcuni orari dei giorni più recenti, vale a dire l’1, il 4 e l’11 giugno.

«Abbiamo richiesto date precise perché si possa accedere ai dati prima della cancellazione automatica» aggiunge il capogruppo dem Giovanni Pignataro. «Confidiamo nella massima collaborazione: se ci fossero problemi per i dati, siamo anche disponibili a verificare recandoci direttamente al Comando di via Ferraris. Siamo sicuri che sia tutto regolare. Ma se quella portata in commissione non fosse la verità, sarebbe di una gravità inaudita».