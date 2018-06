Telos: volantinaggio al mercato per raccontare occupazione, sgombero e scontri

I Telos raccontano la loro settimana, dall’occupazione agli scontri post sgombero, con un volantinaggio al mercato cittadino. Ieri mattina hanno distribuito, soprattutto nella zona di via Pagani e Carlo Porta, volantini con la loro ricostruzione di quanto accaduto nell’ultima settimana.

I giovani hanno “consegnato” tra i banchi e ai clienti un foglio con un lungo testo in cui hanno raccontato le proprie motivazioni e la volontà di continuare a tenere vivo il centro sociale cittadino parlando non solo delle iniziative organizzate in città ma anche degli scontri con la polizia di giovedì scorso che hanno portato a due arresti. Nella nota non manca, oltre a critiche alle forze dell’ordine, un duro attacco all’Amministrazione comunale e in particolare al sindaco Alessandro Fagioli che per gli anarchici aveva invocato l’accusa di associazione a delinquere: “A Saronno – si legge – c’è senza alcun dubbio chi vorrebbe una città grigia, in cui inculcare la morale comune a suon di ordinanze, ed in cui non voli una mosca, a meno che non sia quella del profitto, del privato, della speculazione, dello sfruttamento”.

Fortunatamente non si sono registrate tensioni a differenza di quando avvenuto la settimana precedente quando un anarchico è arrivato ad imbrattare la stazione mobile della polizia locale posizionata in piazza dei Mercati. Il ragazzo è stato identificato e al momento la sua posizione è al vaglio della polizia locale e in queste ore si sta preparando una denuncia per danneggiamenti.