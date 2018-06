“Il tema dell’ospedale non è caro a questa amministrazione”

Una riunione delicata per conoscere il futuro dell’ospedale Galmarini e disertata dai principali attori. Laura Cavallotti, consigliera di minoranza in comune a Tradate, denuncia la poca attenzione sulle tematiche sul tavolo: « Si è riunita lo scorso 25 giugno la commissione per i rapporti con Ats e Asst convocata a seguito della nostra richiesta presentata il 7 giugno, al fine di “ sapere quali sono le prospettive future, anche strutturali, del pronto soccorso, dei vari reparti, del cup e il piano delle assunzioni alla luce dei futuri e prossimi pensionamenti e cessazioni del personale medico e non, con le relative tempistiche del nostro ospedale Galmarini. Il sindaco era assente e i rappresentanti presenti in commissione hanno dimostrato di non conoscere i problemi e le intenzioni sui temi servizi, visite ambulatoriali e interventi strutturali. Eppure a maggio 2017 l’assessore regionale gallera in visita a tradate ha promesso interventi per il pronto soccorso.Era solo campagna elettorale?»

Le difficoltà, elenca Cavallotti, creano «un servizio sanitario ospedaliero inadeguato per i cittadini, molto critica per l’utenza e difficile per il personale che lavora , con l’assenza di qualsiasi comunicazione da parte della dirigenza ospedaliera che rassicuri su “operazioni in corso”».

Nonostante l’urgenza, commenta : « Non è stata data alcuna risposta alle nostre domande nemmeno previa consultazione del direttore generale e del direttore sanitario dell’ospedale. Questo evidenzia che il tema ospedale non è sentito dall’amministrazione: la commissione costituita 1 anno fa non era mai stata convocata.

Sbbiamo chiesto di fissare un prossimo incontro entro i primi 15 giorni di luglio e di non attendere settembre…sarebbe troppo tardi per avere risposte certe e non chiacchiere!».

Intanto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 giugno, il Presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali Emanuele Monti ha incontrato il Direttore generale dell’ASST Sette Laghi di Varese Callisto Bravi per discutere della situazione dell’Ospedale di Tradate. In particolare, Monti ha posto sul piatto i problemi legati alla mancanza di personale e alla carenza di materiali fondamentali per lo svolgimento dell’attività medica del presidio.