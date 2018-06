“Tempo d’estate”, un’intensa stagione nei quartieri

“Tempo d’Estate nei Quartieri”, è questo il titolo del libretto degli eventi rionali che contiene oltre 70 iniziative in programma dal prossimo weekend fino a fine ottobre.

Dal cinema itinerante nei rioni ai concerti e fino alle tante sagre e iniziative, entra nel vivo l’estate varesina offrendo anche nei quartieri cittadini un ricco programma di eventi per tutti i gusti.

Una grande parte delle iniziative presentate questa mattina hanno ricevuto un contributo dell’amministrazione che nei giorni scorsi aveva pubblicato un bando mettendo a disposizione di associazioni e realtà locali oltre 40mila euro che sono stati divisi tra chi ha partecipato al bando e ha presentato progetti per la realizzazione di eventi legati ai quartieri.

Tutte le iniziative sono state poi inserite nel libretto realizzato dal Comune di Varese e che sarà a disposizione dei cittadini prima in formato online e nei prossimi giorni anche cartaceo abbinato al libretto generale degli eventi varesini che verrà presentato domani, 21 giugno.

Si comincia già questo weekend con due eventi storici, che quest’anno compiono degli anniversari importanti: sabato 23 giugno con la 30° edizione della Pedalata notturna di Biumo Inferiore organizzata dall’Associazione Green Event. Il programma prevede alle ore 19.00 il ritrovo presso la piazza Madonnina in Prato con il concerto bandistico della “Filarmonica Indunese”. Alle ore 20.00 la partenza della pedalata e alle ore 21.00 l’arrivo in piazza XXVI Maggio, a seguire animazione per bambini e alle 22.30 gran finale con lancio dei palloncini luminosi.

Sabato 23 e domenica 24 giugno presso la Parrocchia SS. Pietro e Paolo si svolgerà invece la 40° edizione Palio delle sei contrade di Masnago.

«C’è un grande fermento nei quartieri di Varese – afferma l’assessore ai Quartieri Francesca Strazzi – per questo abbiamo favorito attraverso un bando l’organizzazione di molti eventi e finanziato una grande parte di questi. Passeggiate nei prati alla scoperta di percorsi inaspettati, melodie che risuonano da piccoli gioielli di arte sacra, parchi dai tesori nascosti e spettacoli itineranti per intrattenersi in compagnia. Questo e molto altro è il calendario proposto per l’estate nei quartieri 2018. Le manifestazioni si susseguiranno per tutto il periodo estivo con una coda in autunno e offriranno piacevoli passatempi per chiunque abbia voglia di farsi trasportare da musica, arte, intrattenimento e dal folklore tipico delle feste tradizionali negli oratori e circoli di quartiere. Vivere un’estate a Varese all’insegna di occasioni ludiche e non solo permette di assaporare a pieno uno spirito nuovo e partecipato, coinvolgendo ogni generazione nella valorizzazione del luogo in cui si vive o che si ha nel cuore. Il cartellone di avvenimenti estivi è un tassello per interessare i cittadini ed è dedicato a coloro che vogliono sentirsi parte di una comunità. Quartieri al centro dunque, anche d’estate».

Per consultare il libretto degli eventi: www.comune.varese.it/estate2018-quartierivarese