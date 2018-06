Tenere emozioni e follie musicali con l’Orchestra della Svizzera italiana

Dopo lo straordinario successo delle scorse serate estive, l’Orchestra della Svizzera italiana porta in giugno sulla piazza del LAC a Lugano due intriganti ed emozionanti “open air”.

Giovedì 21 giugno, alle 21.30 ci sarà la proiezione con musica originale dal vivo dell’intramontabile e poetico City Lights (Luci della città 1931) di Charlie Chaplin, diretta anche quest’anno da Philippe Béran, specialista in assoluto dei cine-concerti, in particolare di Chaplin.

City Lights, uno dei massimi capolavori cinematografici, vede protagonista l’indimenticabile vagabondo che si finge miliardario per poter curare la povera fioraia cieca. La pellicola verrà proiettata in Piazza del LAC con l’esecuzione dal vivo della musica originale di Charlie Chaplin. In un periodo in cui il sonoro si era ormai imposto, il grande regista, produttore cinematografico, attore e compositore britannico ribadiva con City Lights la sua assoluta convinzione nel cinema muto. Una scena finale ormai famosa e forse mai eguagliata quella dei due protagonisti che si riconoscono attraverso lo stringersi delle loro mani, nell’atto di offrirsi un fiore, con immagini dove sono gli sguardi a parlare e a commuovere. Poesia pura.

Sabato 23 giugno, alle 21, andrà in scena lo spettacolare show “Igudesman &Joo: Big nightmare music”, ovvero follie musicali in dimensioni sinfoniche, con Aleksey Igudesman al violino e Hyung-ki Joo al pianoforte.

L’incontenibile show approda sulle sponde del Ceresio con la complicità dell’Orchestra della Svizzera italiana e dei suoi brillanti musicisti, ciascuno pronto ad interagire con l’irriverente duo formato da Aleksey Igudesman e Hyung-ki Joo. Conteso ormai in tutto il mondo con ben 35 milioni di visualizzazioni su youtube, trasgressivo oltre ogni regola e rigore, dissacrante e comico, divertente, colto e surreale, lo spettacolo offre un programma imprevedibile, creativo e di grande virtuosismo, che stravolge irrimediabilmente i confini tra il classico e il pop. Uno show che attrae folle di appassionati e coinvolge i più riveriti solisti, attori e orchestre nel mondo.

I due Open Air, prodotti dall’Osi, vedono la collaborazione di LAC Lugano Arte e Cultura e vengono inseriti quali anteprime di LongLake Festival. L’entrata è libera.

In occasione degli eventi del 21 e 23 giugno il lungolago sarà chiuso al traffico.

Entrata libera