Tentano di rubare prosciutto e grana: condannate

Tranci di crudo, blocchi di grana imboscati sotto i vestiti, ma la guardia se ne accorge e le ferma appena dopo la cassa.

Il risultato è che le quattro imputate sono oggi state condannate dal tribunale di Varese a due mesi di reclusione e al pagamento della multa di 50 euro.

I fatti si riferiscono a qualche tempo fa quando le quattro prima visitarono un supermercato – beni di consumo, trovati nell’auto e per i quali non erano imputate – e poi si trasferirono in un secondo negozio, il Penny market di Varese dove tentarono il colpo: vennero scoperte e furono chiamate le forze dell’ordine. Tre di loro risultano incensurate e la pena è stata sospesa, la quarta, invece, in passato aveva precedenti analoghi.

Il maltolto venne riconsegnato ai proprietari dei negozi.

La pm aveva chiesto per tutte 4 mesi di carcere e 120 euro di multa.