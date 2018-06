Tentò di uccidere la ex e il rivale in amore, condannato a 9 anni e mezzo

Dovrà scontare una pena di 9 anni e mezzo di prigione per aver tentato di uccidere la sua ex e il suo nuovo fidanzato. Il giudice per l’udienza preliminare Luisa Bovitutti ha condannato il 21enne Simone Zanirato a 5 anni per il primo tentato omicidio e 4 anni e mezzo per il secondo, due aggressioni avvenute a pochi giorni di distanza una dall’altra a Samarate e a Fagnano Olona nel 2017.

Il 28 aprile il 21enne si presentò a casa del rivale in amore a Verghera di Samarate per intimargli di stare lontano dalla ragazza che considerava ancora sua e l’episodio si concluse con diverse coltellate e 25 giorni di prognosi per la vittima e l’arresto di Zanirato. La seconda aggressione, invece, si è verificata nelle scale del palazzo dove era stato messo ai domiciliari, nell’appartamento di via Marco Polo a Fagnano Olona, dove abitano i genitori.

Qui ha attirato la ragazza con la scusa di essere rimasto senza sigarette. Quando la ex si è presentata a casa con il pacchetto di sigarette richiesto, lui è sceso armato di coltello e l’ha ferita gravemente con numerose coltellate. Il caso fece molto scalpore.