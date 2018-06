Una terrazza panoramica sull’acquedotto centenario

Al momento è solo un’ipotesi, anche perché se sognare non costa nulla, realizzare i sogni richiede invece parecchio denaro. Almeno in questo caso. E Galliate Lombardo sarà anche tra i paesi più ricchi d’Italia (così dicono lo statistiche) ma non è il caso del bilancio comunale.

L’idea è quella di creare un “balcone” sul paese, a 30 metri di altezza. La struttura esiste già e avrebbe anche bisogno di manutenzione: è il bacino pensile che svetta sul paese da quasi cento anni.

«Oltre all’ordinaria amministrazione abbiamo messo in preventivo anche qualche opera straordinaria, questa è una di quelle – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Maurizio Baruffato– Abbiamo fatto una verifica strutturale sul vecchio acquedotto e ci siamo resi conto che ha bisogno di qualche intervento. Niente di importante: la struttura è in cemento armato e non è lesionata in maniera importante ma visto che dovremo intervenire ci piacerebbe creare un’opera completamente diversa. L’idea è quella di tagliare il cilindro, montare delle vetrate e, visto che più alta della torre campanaria, dare la possibilità a cittadini, e non solo a loro, di salire ad ammirare il panorama». Che in effetti non è male (come mostra la galleria fotografica).

Il progetto per ora resta lì, nel cassetto ma il lavoro della giunta Bertagna, eletta quasi un anno fa prosegue: «Abbiamo provveduto ad asfaltare alcune strade, migliorare l’illuminazione pubblica e soprattutto abbiamo realizzato uno dei nostri cavalli di battaglia della campagna elettorale: il Comune avrà presto un montacarichi per disabili – spiega il sindaco- . Certo, poi di cose da fare ce ne sono ancora molte ma con tre dipendenti e poche risorse non possiamo pensare di risolvere tutti i problemi del paese. Una soluzione ci sarebbe e stiamo lavorando per questo: l’unione con i comuni della zona, lo abbiamo sperimentato con la polizia locale associata, si potrebbe provare con altri settori dell’amministrazione pubblica. Penso alle scuole ad esempio. I costi vengono ripartiti e si riesce a garantire un servizio».

E poi Galliate Lombardo, come altri piccoli paesi della Varesotto, “soffre” della mancanza di una connessione veloce: «Quanti bandi regionali ci sono sfuggiti perché non possiamo inviare la documentazione in tempi rapidi? – dice Angelo Bertagna- Molti cittadini ci chiedono di posizionare videocamere di sorveglianza, ma il bando sulla sicurezza è proprio uno di quelli a cui non abbiamo potuto partecipare».

Altra spina del fianco dell’amministrazione Bertagna è la collina dell’Albosta: «Continuiamo a vigilare -spiega – l’azienda agricola che ha realizzato una piantagione di mirtillo e un allevamento di lumache, vorrebbe realizzare anche alcune costruzioni, ma la nostra amministrazione è contraria a nuovo consumo del territorio. Siamo ambientalisti e non lo nascondiamo: stiamo facendo dei controlli e prima di dare qualunque autorizzazione verificheremo a fondo»