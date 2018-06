Terza notte bianca dedicata a bambini e famiglie

I Venerdì Bianchi di Tradate entrano nel vivo: questa settimana le centinaia di persone che sceglieranno di trascorrere in città una piacevole serata si troveranno al centro di una grande festa dedicata ai bambini e non soltanto a loro.

Passeggiando sotto le stelle, magari gustando un buon piatto, una gustosa grigliata o un rinfrescante gelato artigianale, sarà possibile ascoltare tanta buona musica di generi diversi, alcuni pensati per i più piccoli (tutti scatenati con la Baby Dance!) altri per intrattenere il pubblico di adulti.

In un’atmosfera estiva e rilassante, si susseguiranno spettacoli itineranti e performance di giocoleria e clawnerie grazie al divertentissimo SALAMINO, amatissimo dai più piccoli, e ai Clown PAQUITO e NASO ROSSO, le cui ‘scorribande’ sapranno rendere la serata davvero unica.

Non mancheranno poi le giostre, gli scivoli, i gonfiabili e tanti laboratori ludici tra cui il più dolce di tutti: il LABORATORIO dedicato al CIOCCOLATO realizzato dalla Pasticceria Sem&Fem nel cuore del centro storico (meglio prenotarsi ad inizio serata!). Per gli amanti dello sport sarà possibile incontrare alcune Associazioni sportive della città come il TRADATE RUGBY CLUB i cui rappresentanti saranno a disposizione per illustrare questa fantastica attività di squadra mentre per chi è affascinato dai Giochi di Ruolo e da tavolo saranno presenti i membri dell’Associazione ludico culturale IL RITROVO DEGLI AVVENTURIERI (pronti a giocare la partita più avventurosa di tutte sotto il cielo di Tradate?).

Sarà poi necessario aguzzare la vista: pare che numerosi supereroi e qualche principessa ribelle abbiano deciso di trascorrere la serata per le vie della città. Non perdete l’occasione di farvi fotografare con i vostri personaggi preferiti… Anna di Arendelle, amica del negozio La Volpe Innamorata, vi aspetta nell’area antistante il Comune e con lei, per i bimbi un po’ più grandi, la pericolosissima e bellissima Poison Ivy… chissà se in giro ci sarà anche Batman!

Infine, non dimenticate di andare a salutare il buffo pupazzo “Mascotte OXO” all’Ottica Bazzocchi, ne sarà felicissimo!

Ma le sorprese non finiranno qui. Tutti i commercianti, in collaborazione con il Comune e il Distretto del Commercio tradatese che sostengono la manifestazione, si sono infatti adoperati per creare tanti momenti di svago ed opportunità di divertimento dedicate anche ai più grandi!

“È stato un lungo lavoro dove tutti si sono attivati per rendere la città viva e vivace ma i risultati ottenuti durante le due prime serate ci hanno ampiamente ripagato.” sottolinea il presidente del Comitato del Commerciante di Tradate, Abbiate e Ceppine “Per noi commercianti questo è un modo per presentarci e per contribuire a trasformare il centro storico in un luogo piacevole da visitare, un luogo dove le persone possano trascorrere qualche ora di relax e divertimento. I Venerdì Bianchi sono infatti un’occasione per vivere l’atmosfera delle vacanze anche in città magari curiosando in tutta tranquillità anche all’interno dei negozi aperti, molti dei quali vi sapranno stupire con piccole e grandi sorprese. ”

Tradate vi aspetta numerosi, dunque, venerdì 29 giugno per la serata dedicata ai più piccoli (ma anche mamma e papà troveranno parecchio con cui distrarsi in allegria). I Venerdì Bianchi proseguiranno poi fino al 27 luglio: per rimanere aggiornati sulle iniziative non vi resta che seguire la pagina facebook “Vivere Tradate”.