Il terzo evento di Gavirate solidale

Riceviamo e pubblichiamo

Il successo che abbiamo ottenuto con gli eventi organizzati a sostegno di Casa futuro di Amatrice sono stati importanti e sono sotto agli occhi di tutti.

Sull’onda di questo successo, per la forte coesione dimostrata dalle 31 realtà coinvolte, abbiamo pensato di dedicare l’impegno comune a sostegno di progetti e necessità delle Case di Riposo di Gavirate e Comerio.

Domenica 27 maggio 2018, centro storico in occasione della festa della SS. Trinità e sabato 2

giugno 2018 lungo lago in occasione di camminanmangiando, pur in presenza di molte altre

manifestazioni, i Gaviratesi si sono contraddistinti ancora per la loro sensibilità e partecipazione, erano presenti in tanti ai primi 2 eventi del Comitato Gavirate per Gavirate.

Tantissimi cittadini hanno partecipato alla Santa Messa in piazza Matteotti, una messa

particolare accompagnata dalle bande di Gavirate e di Comerio, al concerto delle due bande ed

allo spettacolo delle bambine dell’Associazione di ginnastica artistica GYM FOR LIFE. Musics

Secrets è stata la protagonista dell’evento del 2 giugno sul lungo lago, entusiasmante lo

spettacolo di pizza acrobatica del gaviratese Leo Coppola e straordinaria la partecipazione di

Davide Aviano che direttamente da Master Chef ha realizzato un particolare Show

Cooking.

Un sincero grazie a tutte le imprese che ci hanno aiutato offrendo gratuitamente i prodotti

serviti: Fantinato Group/Carrefour; Salumificio Colombo, Mantegazza Formaggi, la Fattoria

del Pesce e Liberacom.

Un grazie agli oltre 50 volontari che hanno reso possibile il successo di domenica.

ECCOCI AL TERZO EVENTO

LUNEDI’ 11GIUGNO 2018 ORE 21,00

OLTRONA AL LAGO – TERRAZZA DELLA CHIESA PARROCCHIALE

CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA DI GAVIRATE

Diretta dal Maestro Maurizio Zocchi

NON PERDETE QUESTA OCCASIONE, AIUTATECI AD AIUTARE.

Ricordiamo che gli utili della festa saranno devoluti interamente al progetto.

Quindi, non lasciamo, raddoppiamo!