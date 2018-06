The Giornalisti, da ottobre nei palazzetti con “Love Tour”

I Thegiornalisti, gruppo capitanato da Tommaso Paradiso, tornano con il nuovo singolo “FELICITÀ PUTTANA” (Carosello Records) disponibile dal 13 giugno in streaming e download e in rotazione radiofonica dal 15 giugno.

Il singolo arriva dopo il successo di “QUESTA NOSTRA STUPIDA CANZONE D’AMORE”, brano che in poco più di due mesi è stato certificato disco di platino digitale, conta quasi 25 milioni di views su YouTube e continua ad essere stabilmente in TOP 10 dei brani più trasmessi dalle radio italiane.

“FELICITÀ PUTTANA”, prodotta da Dario Faini e mixata da Matteo Cantaluppi ,descrive uno stato d’animo di assoluto e spensierato benessere: la sensazione di essere maledettamente felici e di volerlo urlare al mondo o semplicemente a qualcuno attraverso un audio su Whatsapp.

Il video, diretto dagli YouNuts!, richiama le atmosfere anni ‘80 del celebre film “Borotocalco” di Carlo Verdone. Protagonista d’eccezione Matilda De Angelis, tra i nuovi volti più talentuosi e promettenti del cinema italiano. Matilda e Tommaso nel clip raccontano da due punti di vista differenti l’attesa che precede un appuntamento romantico, in maniera ironica e divertente. È forse l’attesa dell’appuntamento più che l’appuntamento stesso a rendere così felici?!

“FELICITÀ PUTTANA” è ilsecondo singolo che anticipa “LOVE”, il nuovo album della band in uscita il 21 settembre.

“LOVE” esce a quasi due anni di distanza da “COMPLETAMENTE SOLD OUT” – certificato disco d’oro e per un anno e mezzoconsecutivamente nella top 100 dei dischi più venduti in Italia – con cui i Thegiornalisti hanno segnato la nuova scena musicale, abbattendo le barriere tra la scena indipendente e il mercato mainstream, inaugurando una nuova fase del pop italiano.

Dal 21 ottobre i Thegiornalisti saranno live nei palazzetti con il LOVE TOUR

21 ottobre 2018 – Torino @ PalaAlpitour

23 ottobre 2018 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

24 ottobre 2018 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

27 ottobre 2018 – Roma @ PalaLottomatica

2 novembre 2018 – Bari @ Palaflorio

3 novembre 2018 – Napoli @ Palapartenope

8 novembre 2018 – Genova @ RDS Stadium

10 novembre 2018 – Padova @ Kioene Arena

11 novembre 2018 – Montichiari (BS) @ PalaGeorge

18 novembre 2018 – Milano @ Mediolanum Forum

Il tour è organizzato da Vivo Concerti. I biglietti di LOVE TOUR sono disponibili su www.ticketone.it

I Thegiornalisti sono la più importante rivelazione della musica italiana degli ultimi anni: hanno dato il via al nuovo pop italiano, conquistando classifiche di vendita e radiofoniche. Il disco “Completamente Sold Out” (uscito a ottobre 2016 per Carosello) raggiunge il disco d’oro e i singoli ”Completamente” e “Sold Out” il disco di platino digitale. Hanno riempito il Palalottomatica di Roma e il Forum di Milano con due date evento sold out e per tutto il 2016 girato l’Italia con continui sold out.

Il loro singolo “Riccione” (certificato triplo disco di platino digitale) è considerato il vero tormentone dell’estate 2017. “Questa nostra stupida canzone d’amore” e “Felicità Puttana” aprono i lavori a “LOVE”, il nuovo album in uscita a settembre.

