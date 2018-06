“This is summer Festival”, in consolle anche Dj Tiga

Dopo il successo della scorsa estate torna più ricca che mai la seconda edizione del This is summer Festival, ospitato di nuovo nella suggestiva location del Poggio Refresh di Luvinate organizzata da Soundart Events insieme al Poggio.

L’appuntamento è per domenica 8 luglio dalle 10 del mattino alle 22 per un’intensa giornata che vedrà protagonista la migliore musica elettronica e non solo: non mancheranno infatti momenti dedicati allo sport, al cibo e allo svago con gli stand di espositori locali e un’ampia area relax per godersi al meglio la musica.

Tra gli ospiti della giornata si potrà trovare TIGA, Dj e musicista canadese conosciuto anche perché forma (con Zombie Nation) il duo ZZT. Cresciuto in una famiglia hippy, anche suo padre faceva il disc jockey. Girovago fin da giovanissimo, ha vissuto tra Montréal l’India. Tra i suoi remix più famosi ci sono Washing Up di Tomas Andersson, Madame Hollywood di Felix Da Housecat e Comfortably Numb di Scissor Sisters. Tra i suoi numerosi sodalizi c’è anche quello con i Soulwax (che stanno producendo anche il suo nuovo album), che hanno prodotto metà delle tracce di Sexor, l’album di debutto uscito nel 2006. Il brano 3 Weeks è stato suonato centinaia di volte nei più famosi locali della notte. La carriera di TIGA è piuttosto variegata: oltre a produrre musica organizzava parties fin dagli inizi degli anni Novanta; poi ha aperto anche un negozio di dischi (DNA Records) e nel 1998 ha fondato la sua etichetta discografica, la Turbo Recordings.

L’area con la consolle ai bordi della grande piscina oltre a TIGA ospiterà anche numerosi altri artisti: i DIRTY CHANNELS, noto duo di DJ milanesi conosciuti soprattutto in quanto legati al Take It Easy che producono una miscela house, techno e disco con punte ritmate in stile afro. Poi suonerà MARCO DASSI, Dj, produttore e musicista varesino nonché uno dei creatori del THIS IS NOT PARTY, realtà del territorio che da 5 anni porta in provincia i maggiori DJ internazionali. E ancora, sempre legato al progetto del THIS IS NOT avremo in consolle anche un altro DJ varesino, ANDREA CRESTANI. A completare il ricco elenco di artisti del THIS IS SUMMER FESTIVAL ci saranno anche ABERTON, WE.AMPS, RICCARDO ZAFFARONI, SAMUELE DE SANTIS, CARLITOS, ANDREA DELLA VALLE, NIKKK e FABRICE.

Il tutto per una giornata di musica non-stop con ben 12 ore di elettronica grazie alla continua alternanza degli artisti alla consolle. Diversi i punti di ristoro BBQ, pizza, fishAndChips, gelati e granite.

Intorno al Poggio Refresh saranno allestite apposite aree dove ci saranno diversi espositori, artisti, artigiani e realtà locali di vario genere che presentano i loro prodotti. Ingresso: Dalle 10.00 alle 19.00 – 15€ con drink, dalle 19.00 a chiusura – 12€ con drink.